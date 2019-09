Uomo Vitruviano a Parigi per due mesi

Otto settimane al Louvre per l'di Leonardo, per una mostra che apre ail 24 ottobre, nell' ambito delle celebrazioni dei 500 anni dalla morte del genio di Vinci. L'opera si trova alla Galleria dell'Accademia di Venezia. Con il placet del direttore, il ministro della Cultura Franceschini firma con l'omologo francese Riester il Memorandum di partenariato Italia-Francia per il prestito delle opere di Leonardo al Louvre e di quelle di Raffaello alle Scuderie del Quirinale a marzo 2020.(Di martedì 24 settembre 2019)