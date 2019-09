Nata da dieci giorni di cui sei trascorsi in mare | l’Italia le darà il suo porto sicuro

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 23 settembre 2019) Dopoin balìa del Mediterraneo e delle decisioni politiche dell’Unione Europea, le 182 persone a bordo della OCEAN VIKING sbarcheranno a Messina, ilassegnato dal Viminale. La bambina in foto hadi vita, sei dei quali li hain”. Così, su Twitter, Mediterranea Saving Humans, che posta la foto della bimbapochifa. Il Viminale ha dato dunque il via libera e lo sbarco avverrà domani mattina. Tra i 182 migranti ci sono molte donne e molti minori. La più piccola è una bimbasolo 10fa e da 6 in. Molti dei migranti sono stati rinchiusi in centri di detenzione, esposti alla violenza ed all’incertezza” precisava Medici senza Frontiere prima dell’assegnazione deldi Messina. La piccola, la cui foto è diventata virale, è divenuta l’emblema stessa di una tragedia che, poco alla volta, ...

