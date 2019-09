Edoardo Stoppa lascia Striscia? Sto lavorando a un nuovo format | ci sono grosse

Fonte : blogo

(Di lunedì 23 settembre 2019)La Notizia? O forse si prende soltanto un periodo di pausa per fare altro? Il nome dell'inviato "amico degli animali" non compare nella lista di inviati della nuova edizione del programma fornita ai giornalisti durante la conferenza stampa. Antonio Ricci hato una porta aperta a tutti, ma è stato evasivo: "Ci potrebbe essere un turnover, alcuni torneranno a gennaio. La zona inviati è una zona fluida, sarà dinamica e non mancherà niente".La verità è chestaa nuovi progetti:? "Stoa un, cinovità" pubblicato su TVBlog.it 23 settembre 2019 10:50.

