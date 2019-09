Jovanotti per centomila | a Linate l’ombelico del mondo

100.000 fan e tanti ospiti con Jovanotti a Linate per l’ultima festa del Jova Beach Party : In 100.000 hanno festeggiato con Jovanotti all'aeroporto di Milano Linate. L'artista ha chiuso il suo Jova Beach Party con una tappa speciale nell'aeroporto milanese chiuso attualmente per lavori e sul prato ha accolto 100.000 fan provenienti da ogni angolo della penisola. Una grande festa, un Party che dalle spiagge si sposta in città per l'ultimo giorno d'estate. Susanna e Andrea si sono detti "Sì" davanti a Lorenzo che anche a Linate ha ...

Jova Beach Party a Linate - in 100mila per la chiusura del tour di Jovanotti : ecco come arrivare all’aeroporto - i parcheggi e gli orari dei mezzi : È arrivato l’autunno e, con lui, la grande festa finale di Jovanotti che dopo aver fatto cantare e ballare le spiagge di tutta Italia ed essere salito fin in montagna, a Plan de Corones, chiude il suo Jova Beach Party in città, a Milano. Anzi, per essere precisi, la location è ancora più particolare: si tratta dell’aeroporto di Linate, al momento chiuso per lavori di ristrutturazione. Sabato 21 settembre, per la prima volta, lo scalo si ...

“Prima che diventi giorno” - nuovo singolo per Jovanotti : Jova racconta come nasce il suo ultimo singolo "Prima che diventi giorno", estratto da Jova Beach Party EP, la colonna sonora del più clamoroso format di intrattenimento che ha già entusiasmato, fatto sognare cantare e ballare oltre 400.000 persone con un sold out dopo l'altro. Prodotta da Rick Rubin e registrata negli Shangri La Studios di Malibu a marzo di quest'anno, "Prima che diventi giorno" non è una canzone, è una festa! Tutta suonata in ...

Effetti collaterali della 'guerra' ambientalista a Jovanotti per il suo tour : “Il mondo dell'ambientalismo non è una cloaca di cialtroni litigiosi, come ha detto Jovanotti giustamente esasperato. Ma una cosa è certa: le sue parole ci hanno messo davanti ad uno specchio, a domandarci chi siamo veramente e come vogliamo lottare per salvare il mondo”. Parla così, molto apertamente e anche in maniera autocritica, Donatella Bianchi, 55 anni, presidente del Wwf (World wild life found Italia). E lo dice in un'intervista a la ...

Jovanotti perde la pazienza : "Una miriade di balle sul Beach Party" : Il cantante scende in campo per difendere il suo tour di concerti organizzato nelle spiagge italiane e finito nel mirino...

Gravissimo lutto per Jovanotti : il commovente addio del cantante sui social : Lo vediamo sempre energico, euforico, con il sorriso stampato sulle labbra, ma l’agosto di cui è stato protagonista Jovanotti è tutt’altro che facile e spensierato. Innanzitutto le polemiche legate al suo Jova Beach Party: dagli ambientalisti che minacciavano azioni legali e sabotaggi alle storie fatte dalle Forze dell’Ordine per evitare alcune date. Poi ecco la scomparsa di Nadia Toffa, con la straziante dedica che il cantante le ha fatto sui ...

Tomaso Cavanna morto a 45 anni/ Jovanotti : "Ti aspettavamo per il tuo compleanno..." : Tomaso Cavanna, morto a 45 anni ex produttore discografico, 're degli eventi'. Jovanotti: "Ti aspettavamo per il tuo compleanno". Il saluto della compagna.

Info utili e ingressi per il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro il 28 agosto : Il concerto di Jovanotti a Lignano Sabbiadoro raddoppia il successo del live di debutto e torna in spiaggia il 28 agosto con una serie di ospiti e di musica che continuerà fino a tarda notte come capitato nel caso degli altri concerti. Sul palco con Lorenzo Jovanotti compariranno Saturnino, Riccardo Onori, Christian “Noochie” Rigano, Gianluca Petrella, Franco Santernecchi, Leo Di Angilla. Tra gli ospiti, Ackeejuice Rockers, Club Paradiso, ...

Jovanotti a Montesilvano recupera il Jova Beach Party di Vasto : Jovanotti a Montesilvano (Pescara): mancano ormai poche ore all'ufficialità ma sembra che l'evento dello scorso 17 agosto a Vasto (Chieti) debba essere recuperato il prossimo 7 settembre a Montesilvano (Pescara). La comunicazione è giunta da Trident, organizzatore del Jova Beach Party, ma anche dallo stesso artista che nelle scorse ore ha invitato i fan ad attendere comunicazioni ufficiali a proposito del recupero della tappa. Mancano gli ...

Jovanotti a Lido Degli Estensi : info scaletta e ultimi biglietti per il Jova Beach Party : Jovanotti a Lido Degli Estensi per un concerto all'Arenile - Porto Canale. La nuova tappa del Jova Beach Party è attesa per domani, martedì 20 agosto, con importanti modifiche alla viabilità. Due le zone in cui l'accesso ai veicoli sarà limitato: la zona rossa e la zona gialla saranno allestite nei pressi dell'area dell'evento. La zona rossa sarà esclusivamente pedonale mentre nella zona gialla saranno operate modifiche alla circolazione e ...

Vasto - la sorpresa di Jovanotti per i due sposi : salta il concerto ma lui li ricompensa così : “Cari Susanna e Andrea! Felicitazioni ragazzi! W gli sposi! Avremmo dovuto essere a #jovabeachparty sulla spiaggia di Vasto, avevate organizzato tutto, ma il vostro amore sia molto più forte di un piccolo cambio di programma. La vita è l’arte della gestione degli imprevisti e guardando questo video mi sembra che voi ci riusciate benissimo! Vi aspetto il 21 settembre a Milano (come vi ho appena detto nel mio videomessaggio) mi raccomando ...