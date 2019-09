Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 20 settembre 2019) Palermo, 20 set. (AdnKronos) – (di Elvira Terranova) – “Nato a Roma, cresciuto a Roma e sto in celletta con il rischio di essere rimpatriato. Il perché? Beh, neanche gli agenti hanno saputo darmi una risposta concreta”. E’ la denuncia diNeves, un ragazzo di origini capoverdiane di 31 anni, che è stato fermato per un intero giorno dalladi Roma che poi gli ha notificato la misura dell’obbligo di firma in attesa della espulsione. Il suo legale, l’avvocato Alì Listì Maman, del foro di Palermo, annuncia ricorso e dice all’Adnkronos: “Il mio cliente è nato a Roma e lo conferma l’atto di nascita, di cui siamo in possesso. Lo diremo nel nostro ricorso. Non può essere”. Mentre ladice che si tratta di un “irregolare” e, quindi, “va”. Ma cosa è accaduto alla ...

TV7Benevento : Migranti: storia di Luca 'io espulso ingiustamente', Questura 'No, è irregolare' (2)... - TV7Benevento : Migranti: storia di Luca 'io espulso ingiustamente', Questura 'No, è irregolare'... - crocedelizia1 : RT @SinistroTOP: ??Cos’è questa storia dei #portichiusi? Cioè, ma voi FaSSisti siete di coccio, “Noi abbiamo bisogno di migranti”. Con i #mi… -