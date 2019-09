Scissione Pd | bisogna riconoscere che Matteo Renzi è davvero un ragazzo prodigio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2019)cheun: giovanissimo primo ministro di una nazione che è prima al mondo per i tesori storico-artistici e tra le prime dieci per potenza economica, ha dovuto subire la severa degradazione al ruolo di “senatore semplice” dopo che tutte (o quasi) le sue iniziative politiche, sbandierate come riforme per far correre la nostra economia, hanno sostanzialmente fallito l’obiettivo con pesanti ricadute peraltro sulla nostra “classe operaia”. La sua sbandata peggiore però, sul piano politico, è stata quella in cui ha tentato di fare a pezzi la nostra Costituzione per riformarla profondamente, allo scopo di snellire il Parlamento e garantire agli italiani che, un minuto dopo la chiusura delle urne, avrebbero saputo subito chi avrebbe governato l’Italia per l’intera legislatura (gli italiani però, avendolo ormai visto governare, questa ...

