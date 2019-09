Giovanni Ciacci | like contro Bianca Guaccero e Detto Fatto Elisa D' Ospina | Ci

Detto Fatto - Giovanni Ciacci : il gesto contro Bianca Guaccero : Giovanni Ciacci: like sui commenti contro Bianca Guaccero e Detto Fatto Da quando è iniziata la nuova stagione di Detto Fatto, i fan del factual show pomeridiano del secondo canale del servizio pubblico radiotelevisivo sono partiti all’attacco, definendolo noiosa, e qualcuno ha sentito fortemente la mancanza di Giovanni Ciacci. L’ottava edizione di Detto Fatto è partita con tante novità: una nuova collocazione oraria, dalle 14.30 ...

Detto Fatto - Bianca Guaccero su Giovanni Ciacci : “Non è stato facile” : Detto Fatto nuove puntate: Bianca Guaccero fa una confessione sull’addio di Giovanni Ciacci Riparte oggi, lunedì 16 settembre, Detto Fatto con un nuovo orario, la diretta tv e tante novità e conferme. Intervistata da TvBlog, Bianca Guaccero ha Fatto una rivelazione su Giovanni Ciacci, dopo che ha deciso di lasciare il programma pomeridiano di Rai2: “Non è stato facile rinunciare a lui, ma sono felice perchè sta facendo una cosa ...

A Pomeriggio 5 Giovanni Ciacci Attacca Valentina Vignali : Ma Che Cafonata Pazzesca! : Nella puntata di Pomeriggio 5 dedicata al fenomeno influencer Giovanni Ciacci ha criticato alcuni video postati da Valentina Vignali. Ecco cosa è successo nella diretta da Barbara D’Urso! Influencer sì, influencer no: è questo il tema centrale della puntata di oggi di Pomeriggio 5. Un fenomeno che impazza in tutto il mondo e del quale Chiara Ferragni è certamente la più grande testimonial. Ma è giusto che personaggi senza nessuna ...

Pomeriggio Cinque : Giovanni Ciacci stronca Valentina Vignali : Giovanni Ciacci boccia Valentina Vignali a Pomeriggio 5: “Una cafonata!” A Pomeriggio Cinque sono arrivati gli influencer! Barbara d’Urso, nel talk dedicato alla cronaca rosa, ha invitato alcuni dei più famosi influencer del web, mostrando in studio ciò che sono soliti fare su Instagram. Tra gli ospiti, ovviamente, non poteva mancare Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16 e nota sportiva. In onda, come ...

Autunno TV8 con Ho Qualcosa da Dirti e il nuovo Vite da Copertina con Giovanni Ciacci : Autunno Tv8: Ho Qualcosa da Dirti con Enrica Bonaccorti e il nuovo Vite da Copertina con Giovanni Ciacci ed Elenoire Casalegno rafforzano il pomeriggio della rete free di Sky insieme a Cuochi d’Italia e Guess My Age A settembre Tv8 si allarga e rafforza il suo pomeriggio di produzioni originali per un Autunno Tv8 ancora più forte. Dopo Guess My Age alle 20:30 e aver presidiato la fascia delle 19:30 con il game Cuochi d’Italia, la tv ...

Così Giovanni Muciaccia spiega la crisi di governo (come un «art attack») : Sereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaSereno Variabile: Giovanni MuciacciaX Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia X Makers: il nuovo show di Giovanni Muciaccia La crisi di governo è un attacco d’arte, un mondo popolato da pupazzetti colorati a mano. Succede nel magico mondo ...

Art Attack - Giovanni Muciaccia e la parodia social della crisi di governo : Vi è rimasto in casa un flaconcino di colla vinilica? E un paio di forbici dalla punta rigorosamente arrotondata? Se avete ancora dentro qualche cassetto tutto l'occorrente per quell'attacco d'arte che avreste sempre voluto realizzare, ma col quale non avete mai avuto il coraggio di mettervi alla prova, è arrivato il momento di tirarlo fuori per uno scopo ancora più nobile. Forse. Niente bamboline o strani fermaporta a forma di serpente: col ...

Governo - l’attacco d’arte di Giovanni Muciaccia per spiegare la crisi ai bambini : “Politici - non esagerate con la colla vinilica” : “L’attuale situazione politica spiegata ai miei bambini”, Giovanni Muciaccia ha postato un video sulla sua pagina facebook in cui spiega, con l’aiuto di alcuni pupazzi, il delicato momento di crisi politica. Un Salvini multiforme che incendia tutto e resta in mutande, un Di Maio che resta incollato alla poltrona e diventa amico del suo più acerrimo nemico Zingaretti: “Non esagerate con la colla vinilica, che ...

La situazione politica spiegata ai bambini : il video virale di Giovanni Muciaccia : L'ex presentatore di Art Attack e Sereno Variabile spiega in un irriverente video la situazione politica italiana che si è...

Giovanni Ciacci contro gli influencer : “il maestro Valentino ha ragione” : Giovanni Ciacci appoggia il pensiero di Valentino: “Grazie agli influencer il cattivo gusto è ovunque” Oggi, Giovanni Ciacci, dopo aver mostrato sui social le immagini del forte temporale che si è abbattuto su Milano, ha espresso la sua approvazione per alcune dichiarazioni espresse da Valentino. Il celebre stilista italiano ha rilasciato un’intervista per Il Messaggero […] L'articolo Giovanni Ciacci contro gli ...

Ecco chi lo sostituirà! Giovanni Ciacci e l'addio a Detto Fatto : Giovanni Ciacci ha lasciato a sorpresa a Detto Fatto, lasciando senza parole i tanti fan del programma di Rai 2. E adesso, a pochi giorni dall’addio, spunta una nuova indiscrezione: «Ecco chi prenderà il suo posto». Come riporta il sito 361magazine, voci di corridoio vedrebbero Guillermo Mariotto in pole position per sostituire Gio Gio. Insomma, da settembre il giurato storico di Ballando con le Stelle potrebbe affiancare Bianca Guaccero ...

Giovanni Ciacci : Potrei lavorare anche dal McDonald’s - ma la corona non cadrà dalla mia testa. : Giovanni Ciacci a ruota libera dopo l'abbandono a Detto Fatto parla del suo futuro e dei suoi progetti, chiarendo la dinamica dei fatti dal suo punto di vista dopo le polemiche dei giorni scorsi. Nelle ultime settimane si discute molto sulla scelta di Giovanni Ciacci di lasciare Detto Fatto dopo tanti anni. La sua è stata una presenza costante, divertente e rassicurante per il pubblico del programma di Rai2, un volto amico che ha ...

Non lo nomina neanche! Giovanni Ciacci e l'augurio gelido a Mariotto per Detto Fatto : L'idea di lasciare il programma allo stilista non fa impazzire la ex spalla di Bianca Guaccero. Tra il costumista e il giurato di Ballando non corre da sempre buon sangue per una vecchia rivalità in amore. Giovanni Ciacci non ci sarà nella prossima edizione di Detto Fatto, e la Rai sta cercando una nuova spalla per Bianca Guaccero. Da pochi giorni circola la voce che a prendere il posto del costumista possa essere Guillermo ...

Giovanni Ciacci lascia Detto Fatto! Ecco le parole della Guaccero : Giovanni Ciacci ha lasciato il programma “Detto Fatto”, e dopo un post di Bianca Guaccero su “Instagram” spiazza i fan. Pochi giorni fa, lo stylist ha dato sui social l’addio ufficiale al programma di tutorial. Sorpresa e sgomento tra gli affezionati della trasmissione. Ma poco dopo, ad attirare l’attenzione dei follower è stato un post di Bianca Guaccero.-- «Le persone non cambiano, si rivelano. (D.Lynch) Buon giorno a tutti!», scrive Bianca. ...