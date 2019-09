Ig Nobel a italiani | pizza fa vivere in buona salute

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 13 settembre 2019) L'Italia vince l'Ig2019 per la Medicina per "aver fornito l'evidenza che lapuo' proteggere da malattie e morte, purche' fatta e mangiata in Italia", si legge nella motivazione del premio che la rivista Annals of Improbable Research e l'Universita' di Harvard dedicano alle ricerche che fanno "ridere ma anche riflettere". Tre gli articoli vincitori, pubblicati su riviste internazionali da epidemiologi di primo piano, rappresentati da Silvano Gallus, di Istituto Mario Negri di Milano e Universita' di Maastricht

