Messina | Siracusano FI | ‘assoluzione De Luca conclude calvario di 9 anni’

Fonte : calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2019) Palermo, 12 set. (AdnKronos) – “Con la conferma dell’assoluzione di Cateno De, finalmente siungiudiziario durato 9 anni. Ne sono felice!continuerà ad avere il suo sindaco che potrà portare a termine il lavoro iniziato con grande competenza forza ed abnegazione”. Così la deputata di Forza Italia Matildecommenta l’assoluzione in appello del primo cittadino didall’accusa di abuso d’ufficio e falso. “La conferma dell’assoluzione giunta in appello è certamente una bella notizia ed un grande sollievo per la città ma non rende meno tragico constatare ancora una volta l’ingiustizia dei tempi infiniti dei processi – aggiunge – Forza Sindaco! A testa alta,va avanti con Cateno Depiù forte di prima”. L'articolo(FI), ...