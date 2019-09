Alessandro Gassmann e la malattia | “Ne parlo ora perché spero serva a qualcuno”

Fonte : caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2019) È andato in onda l’11 settembre alle 21.25 “Gli ultimi saranno ultimi”, il film diretto da Massimiliano Bruno vede protagonisti Paola Cortellesi e, due attori amatissimi dal grande pubblico. Sembra un lavoro perfetto, quello dell’attore, ma nasconde delle insidie: gli attori devono fare i conti con lo stress, con l’ansia da prestazione, con dei ritmi serrati e frenetici. Di tutto questo ha parlatoGassman a Domenica In. “Ero un ragazzo schivo e chiuso, che amava stare molto da solo e nella natura. Mi ero anche iscritto ad agraria, poi è capitato questo mestiere e non ci credevo tanto, volevo solo essere indipendente!” ha detto a Mara Venier il figlio di Vittorio, che ancora non ha superato la paura del palcoscenico. Lo avreste mai detto? Noi no. Eppure è così: “Continuo a essere spaventato, non tanto al cinema, ma al teatrofaccio ...

