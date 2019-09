In arrivo nuovi aggiornamenti per Remnant | From the Ashes che introdurranno

In arrivo nuovi dettagli su The Last of Us Part II : annunciato un media event in programma tra pochi giorni : Naughty Dog non ha fornito moltissime informazioni sull'attesissimo The Last of Us Part II dall'E3 2018. Tuttavia, le cose potrebbero cambiare molto presto. Lo studio, infatti, ha inviato inviti per un media event, in programma il 24 settembre, nel quale si discuterà del gioco in modo più approfondito. Mentre i dettagli dell'evento non sono disponibili al momento, potrebbero arrivare maggiori informazioni sul gameplay, sulla trama e ...

Da iPhone a Huawei - tanti nuovi smartphone in arrivo : nuovi smartphone sono pronti per arrivare sul mercato, come dimostra la fiera tecnologica Ifa in corso a Berlino: grande attesa per smartphone pieghevoli, a doppio schermo, con chip per la connessione 5G, dispositivi di fascia media, low cost, con fotocamere potenti. Tra pochi giorni è previsto il lancio dei nuovi iPhone e lo sbarco della nuova serie di smartphone Huawei. L’evento Apple del 10 settembre sarà incentrato sui nuovi iPhone che ...

Romina Power - nuovi progetti in arrivo e su Al Bano : "Forse ci sarà una sorpresa in tv" : Che estate per Romina Power! La felicità per essere diventata nuovamente Nonna grazie a Cristel Carrisi che ha regalato un nuovo componente della grande famiglia di Al Bano, Romina e Loredana Lecciso. In un'intervista tratta dal sito La voce grossa si parla della famiglia allargata e del lavoro che l'ha più gratificata, la cantante innanzitutto non nasconde la sua felicità per il lieto evento: Sono diventata nonna per la seconda volta. Questo ...

In arrivo 44 nuovi autobus - a Primavalle Raggi ne presenta 11 : Roma – Undici nuovi autobus, di un gruppo di 44 arrivati in settimana, sono stati presentati questa mattina alla cittadinanza a Primavalle, alla presenza del sindaco di Roma, Virginia Raggi, del presidente di Atac, Paolo Simioni, dell’assessore alla Mobilita’, Linda Meleo, e del presidente del Municipio XIV, Alfredo Campagna. I nuovi autobus andranno in servizio sulle linee 49 e 446 e fanno parte dei 227 acquistati mesi fa ...

Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i nuovi contenuti in arrivo : Netflix è costantemente alla ricerca di modi per sviluppare e offrire ai membri un'esperienza migliore e il mese scorso alcuni utenti hanno individuato una scheda "nuovi arrivi" che permette di scoprire in anticipo i nuovi contenuti in arrivo. Ora il gigante dello streaming ha confermato che la funzionalità sta iniziando a essere rilasciata per tutti i dispositivi. L'articolo Netflix aggiunge l’opzione “Ricordamelo” i per i ...

NCIS LOS ANGELES 10/ Anticipazioni 6 settembre : novità in arrivo con i nuovi episodi : NCIS Los ANGELES 10, Anticipazioni del 6 settembre 2019, in prima Tv su Rai 2. Duplice attacco terrorista per la squadra, un pericolo per la Nazione.

Days Gone - in arrivo la settimana prossima il New Game Plus - nuovi trofei e molto altro : A partire dal 13 settembre, ovvero la prossima settimana, Days Gone otterrà nuovi contenuti per ingolosire di più i giocatori vecchi e nuovi. Gli sviluppatori SIE Bend Studio hanno annunciato sul blog ufficiale di PlayStation che il titolo open world di azione-avventura otterrà nuovi trofei, nuove opzioni di difficoltà ed il New Game Plus.Il New Game Plus funziona come per tutti i giochi che hanno questa feature: potenziamenti, abilità, ...

Questa settimana nuovi contenuti in arrivo per Control : Remedy sta preparando nuovi contenuti da annunciare per Control, la casa di sviluppo finlandese sta infatti preparando una serie di aggiornamenti sui piani futuri che la società ha in serbo per il gioco.In particolare, si tratta letteralmente di "un aggiornamento sui piani per i futuri contenuti". Attualmente un Pass Stagionale è già disponibile per Control, ed include dei pacchetti espansione assieme ad una missione secondaria in esclusiva per ...

Ecco i nuovi auricolari wireless di Xiaomi e Huawei in arrivo a settembre : Dalla Cina arrivano nuove informazioni sugli auricolari che Xiaomi e Huawei si preparano a lanciare nel corso di settembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli L'articolo Ecco i nuovi auricolari wireless di Xiaomi e Huawei in arrivo a settembre proviene da TuttoAndroid.

Apex Legends : Nuovi eroi in arrivo – Nomad - Jericho - Immortal e Blisk : Alcuni programmatori hanno esaminato il codice di Apex Legends, il free to play battle royale di EA, scoprendo al suo interno Nuovi eroi non ancora presenti in gioco, probabilmente in arrivo con la Stagione 3, si tratta di Nomad, Jericho, Immortal e Blisk, a seguire vi riportiamo tutti i dettagli. Nuovi eroi in arrivo per Apex Legends Nomad Offre alla squadra degli slot zaino aggiuntivi Attiva una bussola che guida il giocatore verso ...

Samsung Galaxy A90 5G - Samsung Galaxy M30s - LG V50s ThinQ - Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus : quanti nuovi smartphone in arrivo : Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus sono alcuni degli smartphone in arrivo a breve L'articolo Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy M30s, LG V50s ThinQ, Motorola One Zoom e Huawei Enjoy 10 Plus: quanti nuovi smartphone in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Apple invia gli inviti per l'evento del 10 settembre - in arrivo i nuovi iPhone : Appuntamento a Cupertino. Stando alle indiscrezioni, è previsto il lancio di una versione nuova del più economico iPhone Xr e due "pro" che fungeranno da aggiornamento agli iPhone Xs e Xs Max

Star Wars Battlefront II si arricchisce con nuovi contenuti in arrivo : Star Wars: Battlefront II sta ancora ricevendo aggiornamenti significativi due anni dopo il suo lancio non proprio felice. Inoltre, otterrà un nuovo grande update a dicembre, in concomitanza con l'uscita del nuovo film del franchise.Per l'occasione DICE ha pubblicato una tabella di marcia dedicati a questi ultimi mesi del 2019. A settembre Battlefront riceverà una nuova mappa, Felucia. Questa mappa ha luogo mentre l'invasione di Felucia da parte ...