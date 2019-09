Il rischio di tumore per chi fuma non è uguale per tutti Oggi arriva un test

Fonte : wired

(Di martedì 10 settembre 2019) (foto: krisanapong detraphiphat via Getty Images) Ildi sviluppare unal polmone non èperi fortitori. A mostrarlo è una ricerca dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano, che ha sviluppato un nuovo screening per la prevenzione personalizzata e per la diagnosi precoce. In pratica, attraverso una tac e un particolaredel sangue è possibile, per i fortitori, conoscere la probabilità individuale di sviluppare la malattia. Nel caso di unmolto elevato questo screening consente di pianificare successivi controlli e di intervenire in una fase molto precoce. Lo studio clinico, supportato dalla Fondazione Airc, chiamato BioMild, è stato appena presentato alla conferenza mondiale del 2019 dell’International Association for the Study of Lung Cancer a Barcellona. Ecco come funziona il. Anche fra i fortitori ci sono ...

