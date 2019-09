Formula 1 – Follia di Vettel a Monza | il tedesco va in testa-coda e poi sperona Stroll

Fonte : sportfair

(Di domenica 8 settembre 2019) Brutta manovra del pilota della Ferrari, che perde la macchina e poi calcola male i tempi di rientro in pista, colpendo l’accorrenteEnnesimo, clamoroso errore di Sebastian. Il pilotarovina la sua gara a, perdendo la sua Ferrari e colpendo successivamente Lance, rovinando la propria gara e quella del canadese. Una manovra davvero tremenda quella del quattro volte campione del mondo, messo subito sotto investigazione dai commissari di gara e penalizzato con uno stop and go. Obbligato inoltre l’ingresso in pit-lane, con i meccanici della Ferrari chiamati a sostituire l’ala anteriore di. Oh dear…what are we going to do with you, Sebastian? #ItalianGP #F1pic.twitter.com/XatIdJCUri — Planet F1 (@Planet F1) September 8, 2019 L'articolo1 –di, ilva ine poi ...

galva100 : Un weekend fa a SPA moriva un ragazzo oggi per fortuna è andata bene. SAN HALO. ero contrario per l'estetica ma..a… -