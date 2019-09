Ambiente | ‘Puliamo il mondo’ | Legambiente è pronta per iniziate in tutta Italia

Fonte : meteoweb.eu

(Di sabato 7 settembre 2019) Puliamo il Mondo dai rifiuti e dai pregiudizi, al via con Lege 35 associazioni cattoliche e laiche. Il 28, 29 e 30 settembre iniziative inper abbattere le barriere culturali e sociali e costruire relazioni di comunità.Quest’anno Puliamo il mondo – la storica campagna di volontariato ambientale sulla corretta gestione dei rifiuti e sulla promozione dell’economia circolare che Legorganizza indal 1993 l’ultimo fine settimana di settembre – infatti è anche questo: una grande iniziativa di sensibilizzazione a favore dell’inclusione sociale e contro i pregiudizi. Negli anni, la campagna è cresciuta tanto da vedere lo scorso anno la partecipazione indi 600 mila volontari. Un’occasione da non perdere per combattere tutte le paure e le distorsioni della realtà che si stanno alimentando sul territorio nazionale, in particolare nei ...

tusciatimes : Ambiente, Vitorchiano aderisce all'iniziativa 'Puliamo il Mondo' - - SikilyNews : - sciltian : @Daniela47006974 Secondo me dobbiamo coinvolgere i ragazzi. Far loro capire che l'ambiente del loro lavoro/studio,… -