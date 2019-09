Bianca Berlinguer | Spero di avere Barbara d' Urso a #Cartabianca

Bianca Berlinguer : «Barbara D’Urso a Cartabianca? Spero che prima o poi si possa fare» : Bianca Berlinguer, Io e Te Barbara D’Urso ospite a CartaBianca: la Berlinguer ci spera ancora. Ospite ad Io e Te, il programma pomeridiano di Rai1, Bianca Berlinguer ha ribadito che avrebbe piacere ad ospitare la popolare conduttrice Mediaset nel proprio talk show politico. Proprio là dove Barbara fu invitata un anno fa, salvo poi dover rinunciare all’appuntamento per un repentino niet dai piani alti di Viale Mazzini. Interrogata dal ...

Io e te - Bianca Berlinguer svela su Cartabianca : 'Mauro Corona ci sarà' : Oggi, giovedì 5 settembre, Bianca Berlinguer, giornalista e conduttrice di CartaBianca è stata ospitata da Pierluigi Diaco nel salotto pomeridiano di Io e te in onda su Rai 1. Con lei si è iniziato a parlare proprio di lavoro e della carriera di giornalista televisiva svelando che non ha mai scritto nulla "a tavolino" ma che prima di andare in onda si informa, si documenta e si prepara le domande per gli ospiti e poi lascia che tutto accada ...

Linea Notte - Maurizio Mannoni bacchetta nuovamente Bianca Berlinguer : "Cambiano i governi ma non le brutte abitudini..." : Neanche il tempo di tornare in onda con la nuova edizione di Carta Bianca che Bianca Berlinguer ha fatto arrabbiare nuovamente Maurizio Mannoni, giornalista e conduttore del Tg3 - Linea Notte, in onda, ovviamente, in seconda serata su Rai 3.L'esordio di Maurizio Mannoni, infatti, con riferimento sarcastico alla nascita immimente del nuovo governo Conte ad opera del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico, è stato il seguente:prosegui la ...

#Cartabianca - un talk show senza ritmo. Bianca Berlinguer subito in difficoltà : [live_placement] Nonostante l'esordio in una giornata politica che ha visto il via libera definitivo alla nascita del governo giallorosso, la prima puntata di #CartaBianca, il talk show condotto su Rai3 da Bianca Berlinguer, è apparso sin da subito con evidenti problemi di ritmo.Va dato merito al programma di aver offerto al telespettatore almeno due ore su tre di dibattito molto ordinato, ma onestamente i talk show con la solita compagnia di ...

CartaBianca - Bianca Berlinguer torna in tv : il mistero su Mauro Corona : La crisi politica anticipa anche il ritorno di CartaBianca, il talk show condotto da Bianca Berlinguer su Rai 2. La prima puntata andrà in onda questa sera, martedì 3 settembre, su Rai 3. Protagonista in assoluto la politica italiana con tanti ospiti e opinionisti in studio. Il grande dilemma riguar

Maleducato... la Berlinguer si infuria! Mauro Corona beve birra a CartaBianca : Mauro Corona beve birra in diretta a Cartabianca, la Berlinguer si infuria: "Maleducato". Ogni settimana a Cartabianca va in onda l'incontro-scontro tra la conduttrice Bianca Berlinguer e Mauro Corona, ma nella puntata di ieri il duello tra i due si è fatto particolarmente aspro.-- Il collegamento era partito sotto i migliori auspici: nel giorno del trentacinquesimo anniversario della morte di Enrico Berlinguer, l'alpinista aveva ...