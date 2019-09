Costo assicurazione auto | quali fattori incidono sul premio

(Di mercoledì 4 settembre 2019) Ildell’è legato ad un gran numero diche, in misura differente, presentano un impatto ben specifico sulassicurativo e, quindi, sulla spesa complessiva che il contraente della polizza deve affrontare per poter attivare l’. Al fine di massimizzare il risparmio ed evitare di pagare più del dovuto, è opportuno conosceresono ichesuldell’RCe capire in che modo questiinfluenzano ilcomplessivo della polizza. Ecco dunque gli aspetti che piùsul, identificati dal comparatore di polizze SosTariffe.it: classe di merito, un elemento centrale nella determinazione dei costi, residenza del proprietario del veicolo, modello di veicolo da assicurare ed il suo valore commerciale, formula di guida scelta e garanzie accessorie che andranno ad affiancarsi alla copertura RC, ...

