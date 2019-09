Taglio al cuneo | spending e web tax Il programma 5S-Pd ai raggi X

Cuneo fiscale in cima all’agenda M5S-Pd : tre ostacoli sulla via del Taglio : Il Cuneo fiscale e contributivo arriva al 52,9%, fra trattenute in busta paga e oneri a carico del datore di lavoro. È un cronico difetto del sistema italiano, che il confronto in atto tra il Movimento 5 stelle e il Partito democratico ha riportato in cima all’agenda politica

M5S-Pd - intesa sul Taglio del cuneo fiscale : servono 15 miliardi in tre anni : I dem puntano a estendere gli 80 euro, un intervento da 15 miliardi in tre anni. I pentastellati vogliono legare la misura al salario minimo, con un costo di 4-5 miliardi

Governo - il programma M5s-Pd : “Taglio del cuneo - salario minimo - revisione concessioni. Investimenti green con più deficit” : Più flessibilità da chiedere alla nuova Commissione europea per “rafforzare la coesione sociale” con Investimenti pubblici in ottica green. Poi il via libera al salario minimo e alla web tax, una nuova legge sul conflitto di interessi, la riforma dei meccanismi di elezione del Csm, una revisione dei decreti sicurezza per andare incontro alle osservazioni arrivate dal Quirinale, il taglio dei parlamentari “nel primo calendario utile della Camera” ...

Manovra M5S-Pd : ?stop aumento Iva - Taglio cuneo fiscale e 80 euro allargati : L’obiettivo del nascente governo è caratterizzare una via alternativa a quella leghista, ma senza entrare in conflitto con il decalogo pentastellato. Pd e M5S esplorano i principali terreni d’intesa:?l’intervento sul cuneo fiscale e gli aiuti ai redditi bassi, da declinare sotto il titolo del “piano famiglia”

Busta paga : Taglio cuneo fiscale e aumento stipendio di 30 euro : Busta paga: taglio cuneo fiscale e aumento stipendio di 30 euro Si parla spesso di taglio del cuneo fiscale e riduzione dei costi del lavoro, misure da inserire nella prossima Manovra per favorire un’eventuale crescita economica. Ma quali sarebbero le conseguenze sulla Busta paga dei lavoratori? Gli incrementi stipendiali, stando a stime riportate da Adnkronos, potrebbe variare da 9 euro in più al mese (circa 100 euro annui) fino a circa 30 ...

Taglio al cuneo fiscale - l'effetto sullo stipendio (e il confronto con gli 80 euro di Renzi) : Se venissero stanziati 6 miliardi di euro per questa misura, con 18 milioni di lavoratori coinvolti, il beneficio in busta...

Taglio cuneo FISCALE/ La misura pronta a rilanciare - nuovo - Governo e Parti sociali : Nella prossima manovra, comunque si risolva la crisi di Governo, sembra che inserire il TAGLIO del CUNEO FISCALE convenga a tutti

Taglio del cuneo fiscale - tutti d’accordo : ?le proposte dei partiti : L’agenda delle imprese. Ampio consenso sulla riduzione del costo del lavoro. Più limitata, però, nella proposta M5S

Conte apre a fase 2 - patto crescita e Taglio cuneo. Parti sociali attendono al varco : Al terzo round di incontri a Palazzo Chigi la sintesi delle Parti sociali e' netta: bene l'impegno a confrontarsi ribadito dal Governo ma bisogna ora attendere che si passi dai grandi titoli, su cui non e' difficile trovare punti di contatto, a proposte concrete da discutere con tutti gli elementi necessari per pesarne gli effetti. Il Governo e' ancora cauto nel merito ma guarda avanti e preannuncia una 'fase due' per "realizzare un patto per la ...

Conte ai sindacati : “C’è emergenza salariale - ora Taglio cuneo fiscale”. Landini : “Tavolo vero a Palazzo Chigi - non vado da Salvini” : Il taglio del cuneo fiscale e contributivo, gli interventi a favore della famiglia e della natalità. È quella che Giuseppe Conte ha definito la “fase due” del governo Lega-M5s, incontrando a Palazzo Chigi le parti sociali. Si tratta di una serie di incontri dedicati al lavoro e al welfare in vista della manovra economica. Il premier ha cominciato incontrando la delegazione dei sindacati confederali, composta dal segretario generale ...

Taglio cuneo FISCALE/ La 'spinta' di sindacati e imprese allontana la flat tax : TAGLIO CUNEO FISCALE: oggi è in programma a palazzo Chigi un nuovo incontro tra Governo e Parti sociali in vista della messa a punto della Legge di bilancio

Vincenzo Boccia : il Taglio del cuneo fiscale va collegato ai grandi contratti : Vincenzo Boccia: Secondo noi il taglio del cuneo va collegato ai grandi contratti di riferimento, si può fare ed eviterebbe il dumping contrattuale

Taglio del cuneo - lite Lega-M5s. Tria : ?«Flat tax? Meno aliquote» : Il primo «workshop» con le parti sociali a Palazzo Chigi si trasforma nell’ennesima molla per le tensioni fra Lega e Cinque Stelle. Il premier Conte chiarisce subito ai...