Sicilia | sopralluogo assessore Falcone nei cantieri Anas Statale ‘Nord Sud’

Esplosione Stromboli - sopralluogo del governatore Siciliano Musumeci a Ginostra : “metteremo in sicurezza il vulcano” [FOTO] : sopralluogo del presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, stamane, nella frazione di Ginostra sull’isola di Stromboli. A una settimana dall’Esplosione del vulcano, che ha causato un morto e due feriti, il governatore ha voluto rendersi conto personalmente della situazione per comprendere quali siano le iniziative da mettere in campo, oltre a quelle già realizzate nell’immediatezza, per uscire definitivamente dalla fase ...