Gli errori che potreste commettere in una relazione | in base al segno zodiacale

Fonte : vanityfair

(Di domenica 1 settembre 2019) ArieteToroGemelliCancroLeoneVergineBilanciaScorpioneSagittarioCapricornoAcquarioPesciNessuno è perfetto, anche se alcuni là fuori credono proprio di esserlo. Costruire unad’amore basata su una reciproca sensazione di intimità e apprezzamento è uno degli obiettivi nella vita di tutti. Però, tutti – anche gli individui più perfetti – hanno difetti che possono impedire il cammino verso unaperfetta. L’astrologia è un modo con cui si possono determinare i nostri punti di forza e di debolezza, per conoscerci meglio e così costruire una vita più tagliata su misura per noi. «È importante guardare all’astrologia per capire davvero se stessi a un nuovo livello», afferma il fondatore di Early Bird Astrology Chase Chualong. «Non si tratta di avere pronte delle scuse per non migliorare, ma di conoscersi più a fondo per essere consapevoli dei propri ...

BhoDiina : @kkoulibaly26 Non abbatterti Kouli, tutti noi sappiamo benissimo quanto vali, e non stare ad ascoltare le critiche… - MassiSilver : @ylefsch @IngCorsini Diamoli per errori di battitura dai. Il problema è il concetto che secondo me è troppo classis… - Corry08101961 : RT @ToniSonia: Porti chiusi, il bilancio finale è un vero fiasco Tra poco saremo invasi e non sarà perché non c’è più Salvini al Viminale m… -