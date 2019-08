Serie A | il report degli allenamenti | brutto infortunio per Rogerio | a parte Pavoletti e

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 28 agosto 2019) NAPOLI – Seduta mattutina oggi per il Napoli al centro tecnico di Castel Volturno, in vista del big match di campionato contro la Juventus, in programma sabato sera all’Allianz Stadium, alle 20.45. La squadra, sul campo 1, ha iniziato la sessione con riscaldamento e unadi torelli. Successivamente, i ragazzi di Carlo Ancelotti, incluso il neo acquisto Hirving Lozano, hanno fatto del lavoro tecnico-tattico. Chiusura della sessione di allenamento con esercitazioni, compresi cross e tiri in porta. ROMA – Il tecnico della Roma, Fonseca, non avrà Perotti, ma prova a recuperare Spinazzola in vista del derby di domenica. Questo il resoconto della giornata dia Trigoria. LAZIO – L’allenamento della Lazio è scattato puntuale alle 9.30 questa mattina nel centro sportivo di Formello. Si inizia a fare sul serio in vista dell’imminente ...

