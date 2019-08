L' Amazzonia non è “il polmone della Terra” | non sta bruciando tutta e non è solo colpa di

Non solo Amazzonia : i 10 luoghi nel mondo a rischio scomparsa (2 sono in Italia) : Non c’è soltanto l’Amazzonia tra i patrimoni naturali dell’umanità che rischiano di essere ridimensionati o addirittura di scomparire. Ecco quelli dove l’allarme è imminente

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro vs Macron/ Rifiutati aiuti G7 - 'Non prendo lezioni' : Incendi in Amazzonia, Bolsonaro vs Macron per gli aiuti del G7. Il governo verdeoro attacca: "Non ha saputo difendere Notre Dame…"

Incendi Amazzonia - il presidente cileno Pinera : “Bolsonaro non è responsabile dei roghi” : Il presidente cileno, Sebastian Pinera, ha dichiarato che l’omologo brasiliano Jair Bolsonaro non e’ responsabile degli Incendi che stanno devastando l’Amazzonia e che con il suo comportamento Bolsonaro sta “difendendo la sovranita’ del Brasile”. Pinera ha parlato in un’intervista alla “Bbc”, a margine del vertice del G7 di Biarritz. “L’Amazzonia e’ una vasta area di 7 ...

Incendi in Amazzonia : “dove il governo non arriva interviene Dio” - la speranza e la preghiera di un prete diventata virale sui social : “Fratelli e sorelle, sono padre Luis Miguel della foresta amazzonica, sto scrivendo questo messaggio per chiedere preghiera e aiuto urgente. Provo immenso dolore per ciò che sta accadendo nella Chiquitanía. Ho vissuto il fuoco nella mia città ed è molto doloroso, e so che anche molti lo avranno superato, quindi chiedo di unirci in preghiera affinché Dio invii la pioggia in Amazzonia“. E’ questo il testo dell’accorato ...

Amazzonia - dovremmo essere molto preoccupati. Ma non per le ragioni che ci raccontano : Gli incendi in corso in Amazzonia stanno creando molta preoccupazione ovunque. Alcuni hanno detto addirittura che si rischia di consumare una frazione importante dell’ossigeno dell’atmosfera e questo – evidentemente – sarebbe un disastro senza precedenti. Ma cosa sta succedendo, esattamente? Diciamo subito che la preoccupazione per l’ossigeno è fuori luogo, almeno su tempi brevi. Ne perdiamo molto di più bruciando combustibili fossili ma, fino ...

Incendi Amazzonia - i vescovi del Brasile : “E’ urgente salvare - non c’è più tempo” : “Gli assurdi Incendi e altre depredazioni criminali ora richiedono una presa di posizione adeguata e un’azione urgente”. Lo afferma la Conferenza Episcopale del Brasile dinanzi la terribile situazione che vive la foresta Amazzonica a causa degli Incendi che continuano senza fermarsi. Il documento dei vescovi, firmato dalla presidenza della Conferenza episcopale, a nome di tutti i vescovi e inviato all’Agenzia Fides, ...

Amazzonia in fiamme - Bolsonaro mobilita l’esercito e manda un messaggio ai leader G7 : “Non usate gli incendi per imporre sanzioni” : Jair Bolsonaro lancia il suo messaggio ai Paesi del G7 di Biarritz, in Francia, dove il presidente francese, Emmanuel Macron, e gli altri capi di Stato e di governo hanno intenzione di affrontare il tema degli incendi in Amazzonia e delle politiche messe in campo dal capo di Stato brasiliano. In un discorso a reti unificate, il leader di estrema destra ha detto che i roghi nel polmone verde del mondo “non sono al di sopra della media degli ...

Bolsonaro : "Non abbiamo le risorse per combattere gli incendi in Amazzonia" : “Non abbiamo le risorse per combattere questi incendi”. Bolsonaro, presidente del Brasile, dopo aver accusato le ong e aver gridato alla “psicosi ambientalista” per gli incendi che stanno devastando l’Amazzonia, ha finito con l’ammettere il problema, che sulle prime aveva definito una “bufala”.Di fronte allo sdegno del mondo che assiste alla distruzione del “polmone della Terra” il ...