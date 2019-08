I migranti della Open Arms e della Gregoretti a Pozzallo

migranti - la ong Lifeline soccorre 101 persone al largo della Libia | Sbarcati dalla Open Arms : si lavora per la ridistribuzione : Durante le operazioni di salvataggio una motovedetta della guardia costiera libica si è avvicinata alla nave terrorizzando i naufraghi

migranti - la ong Mediterranea soccorre 101 persone al largo della Libia. Poi denuncia : “Hanno mandato in tilt i nostri radar” : La nave Eleonore, appartenente alla ong Lifeline, ha salvato 101 persone nel mar Mediterraneo, a 43 miglia dalle coste libiche di Al-Khoms. I Migranti si trovavano a bordo di un gommone che era sul punto di affondare. I naufraghi saranno soccorsi dalla nave Mare Jonio, della ong Mediterranea Saving Humans, che si sta dirigendo verso est per dare assistenza. A comunicarlo è stata la stessa Mediterranea, su Twitter. “Mentre erano in corso le ...

migranti - sindaco Lampedusa : “Nave militare spagnola è qui - ma nessuno dà autorizzazione per trasferimento dei 15 della Open Arms” : Migranti in giro per l’isola a causa del centro di accoglienza ormai sovraccarico e nessun segnale dalle istituzioni per dare il via alla redistribuzione a livello europeo. A protestare per la situazione a Lampedusa è il sindaco Salvatore Martello che, in un post su Facebook, denuncia l’impasse spiegando che la nave Audaz della Marina militare spagnola, arrivata davanti all’isola siciliana per imbarcare i 15 Migranti che ...

Arrivata a Porto Empedocle una parte dei migranti della Open Arms : Mauro Indelicato Circa 80 migranti sono arrivati a Porto Empedocle da Lampedusa con il traghetto di linea partito dall'isola più grande delle Pelagie: per loro adesso si profila il riposizionamento nelle strutture d'accoglienza della Sicilia Sono arrivati ieri sera, in un Porto di Porto Empedocle blindato dalle forze dell’ordine, alcuni dei migranti a bordo della Open Arms nei giorni scorsi protagonisti, loro malgrado, del braccio di ...

I 356 migranti della Ocean Viking sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in sei paesi Ue : L'annuncio del premier maltese Muscat su Twitter: "Queste persone saranno trasferite su navi militari maltesi in acque internazionali eportate a terra. Tutti i migranti saranno distribuiti in altripaesi europei: Francia, Germania, Irlanda,Lussemburgo, Portogallo e Romania. Salvini gongola: "Non arriveranno in Italia"

migranti - sbarcheranno a Malta e saranno ridistribuiti in 6 paesi i 356 a bordo della Ocean Viking : L'annuncio del premier maltese Muscat su Twitter: "Queste persone saranno trasferite su navi militari maltesi in acque internazionali eportate a terra. Tutti i Migranti saranno distribuiti in altripaesi europei: Francia, Germania, Irlanda,Lussemburgo, Portogallo e Romania. Salvini gongola: "Non arriveranno in Italia"

Malta autorizza lo sbarco della Ocean Viking. I 356 migranti saranno ricollocati in Ue : Il governo di Malta ha annunciato di aver autorizzato lo sbarco dei 356 migranti a bordo da due settimane della nave da soccorso Ocean Viking, gestita dalle ong Medici Senza Frontiere e Sos Mediterranee.Come conferma Malta Independent, ne ha dato notizia il primo ministro Joseph Muscat in due tweet: “A seguito di discussioni con la Commissione Europea e vari Stati membri, tra cui Francia e Germania, Malta acconsente ad essere parte della ...

Open Arms in porto a Lampedusa su ordine della Procura : festa dei migranti allo sbarco : La nave Open Arms è entrata in porto a Lampedusa nella notte. Ci ha pensato la magistratura a sbloccare il caso Open Arms. Dopo 19 giorni vissuti in condizioni disastrose sul ponte della nave...

Nella notte completato lo sbarco degli 83 migranti della Open Arms a Lampedusa : Si sono concluse 45 minuti dopo la mezzanotte le operazioni di sbarco degli 83 migranti della nave "Open Arms" approdata poco dopo le 23.30 a Lampedusa, al termine di una odissea durata 19 giorni. La prima a scendere sul molo, intorno a mezzanotte, è stata una donna. I profughi sono stati condotti all'hotspot. La svolta dopo il sequestro preventivo disposto dalla procura di Agrigento che nel pomeriggio ha deciso anche lo sbarco immediato. ...

**migranti : attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bella Ciao” cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco. L'articolo **Migranti: attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** sembra essere il primo su Meteo Web.

Open Arms - la Procura ha disposto il sequestro della nave : i migranti sbarcano a Lampedusa : Inchiesta per omissione e rifiuto di atti di ufficio a carico di ignoti «per non avere risposto alle gravi condizioni di salute dei migranti».

**migranti : attivisti e turisti cantano 'Bella ciao' all'arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) - "Bella Ciao" cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco.

**migranti : attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** : Palermo, 29 ago. (AdnKronos) – “Bella Ciao” cantano gli attivisti e un gruppo di turisti che si sono dati appuntamento al porto commerciale di Lampedusa per dare il benvenuto agli 83 migranti a bordo della Open Arms. La nave sta terminando le manovre di attracco.L'articolo **Migranti: attivisti e turisti cantano ‘Bella ciao’ all’arrivo della Open Arms** sembra essere il primo su CalcioWeb.

Open Arms - il pm dispone il sequestro della nave e lo sbarco immediato dei migranti : Dopo una notte delirante e una giornata in cui la disperazione ha raggiunti livelli altissimi, la situazione della nave Open Arms è stata sbloccata dalla Procura di Agrigento, che stasera ha disposto il sequestro della nave dell'ong spagnola e l'evacuazione immediata di tutti i profughi ancora ospitati a bordo.La decisione è stata resa nota dopo la visita a bordo del procuratore capo di Agrigento Luigi Patronaggio, presente sulla Open Arms ...