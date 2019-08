Inter | la stoccata di Nainggolan | “motivato a far cambiare idea a Conte | ma mi hanno

Nainggolan - che stoccata all’ Inter : “mi hanno ceduto perchè sto sul cazzo a qualcuno…” : Radja Nainggolan lascia l’Inter per approdare al Cagliari, ma prima di imbarcarsi in aeroporto rifila una stoccata ai nerazzurri: il motivo della cessione può essere imputabile ad un’antipatia Il trasferimento in prestito di Radja Nainggolan al Cagliari si candida ad essere l’operazione più strana del mercato. Il centrocampista belga ha rifiutato altre offerte per tornare in Sardegna, nel club che lo ha lanciato nel ...

Inter - la stoccata di Conte a Suning : 'Siamo in ritardo sulla tabella di marcia' : L'Inter ieri ha esordito in International Champions Cup, venendo sconfitta a Singapore dal Manchester United per 1-0. Una gara che ha messo in evidenza ancora i limiti della rosa nerazzurra con il tecnico, Antonio Conte, che in conferenza stampa ha sottolineato come si sia indietro nel lavoro e, in particolar modo, sul mercato. Tante le operazioni ancora da concretizzare, sia per quanto riguarda le entrate che per quanto riguarda le uscite. È in ...