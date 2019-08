Meteo | piogge e temporali isolati e tanta afa | ecco dove

Previsioni Meteo Settembre - la tendenza mensile : piogge sopra norma su parecchie regioni? : Previsioni Meteo Settembre – Diamo uno sguardo con questo editoriale al prossimo mese di Settembre, quello che segnerà il passaggio di consegne tra la stagione estiva oramai in declino e quella autunnale. Naturalmente, ricordiamo che queste indagini sul lungo periodo non hanno una valenza previsionale. Esse si basano su calcoli modellistici a lunga gittata, in fase ancora sperimentale che, tuttavia, hanno dimostrato di riuscire a cogliere ...

Allerta Meteo : piogge e temporali nel weekend su buona parte dell'Italia : Il tempo sarà fortemente instabile su Alpi, Appennini, Toscana, Umbria, Sardegna e rilievi siciliani. Rischio grandine. Nelle altre regioni Sole o nuvoloso con temperature estive ma senza il gran caldo africano che sembra ormai alle spalle

Previsioni Meteo 22 agosto : caldo in diminuzione - arrivano le piogge : L’ondata di caldo darà una tregua. L’anticiclone sul Mediterraneo inizierà ad indebolirsi e al suo posto, per alcuni giorni, si insedierà una blanda circolazione ciclonica, associata ad aria più fresca in quota che genererà un aumento dell’instabilità.Continua a leggere

Meteo : oggi il picco di caldo - da domani piogge in arrivo : Temperature fino a 38°C al Centro-Sud e sulle Isola maggiori. Ma il fronte caldo avrà vita breve: in arrivo temporali e possibili grandinate. Si prevede un calo delle temperature su tutta Italia a partire da giovedì

Meteo : caldo africano fino a mercoledì - poi arrivano le piogge : Temperature fino a 38°C al Centro-Sud e sulle Isola maggiori. Ma il fronte caldo avrà vita breve: in arrivo temporali e possibili grandinate. Si prevede un calo delle temperature su tutta Italia a partire da giovedì

Previsioni Meteo - si cambia dal 23-24 agosto : temperature nella norma e piogge in aumento [DETTAGLI e MAPPE] : Da un po’ di giorni stiamo indagando sulla possibile evoluzione del tempo per il corso dell’ultima settimana di agosto. Continua ad apparire quella la fase di svolta in questa stagione estiva che, sino ad allora, non presenterà grossi rilievi in termini di circolazione, se non stabilità e sole per diversi giorni al Centro-sud, almeno per i prossimi 5/6, e un flusso temporalesco su Alpi, quindi instabilità piuttosto circoscritta. Il ...

Previsioni Meteo per l’ultima settimana di agosto : l’estate va in crisi? Possibile vortice dal Nord Europa e piogge : Stiamo quotidianamente monitorando l’evoluzione prevista più o meno per l’ultima settimana del mese in corso. Da qualche emissione, i modelli stanno proponendo scenari di crisi estiva. I dati che risaltano di più, o meglio gli scenari barici prevalenti nelle simulazioni, sono quelli in riferimento allo spostamento o concentrazione delle anomalie bariche positive (campi di alta pressione) verso i settori centro-occidentali e ...

Allerta Meteo Ferragosto - piogge e temporali su Alpi - Liguria - Lazio - Calabria e Sicilia. Forte vento di maestrale e mareggiate [MAPPE] : Allerta Meteo – Sarà un Ferragosto di maltempo su gran parte d’Italia: le temperature crolleranno sensibilmente già nelle prossime ore, e l’instabilità che stamattina sta interessando le Regioni Adriatiche (notevole il tornado di Pesaro) si estenderà nel pomeriggio/sera a gran parte del Centro e del Sud, con temporali in Toscana, Abruzzo, Molise, Puglia settentrionale, zone interne della Campania e prime piogge nel basso ...

Previsioni Meteo : si torna a respirare - calo di 7/8°C con piogge e temporali anche al Centro/Sud [MAPPE] : E’ cambiata la circolazione. Correnti più fresche da Ovest/Nordovest stanno prendendo piede oramai su quasi tutto il territorio. Restano ancora sotto termiche abbastanza calde il Centro Sud della Puglia, i settori meridionali della Lucania e le aree Centro-orientali della Sicilia, specie interne, dove le massime odierne potranno ostinarsi a insistere sui +35°C mediamente, anche con qualche punta verso i +36°C/+37°C, soprattutto in ...

Previsioni Meteo Ferragosto : clima più mite e piogge - calo termico di 8°C al Sud [MAPPE e DETTAGLI] : Cambia tutto per la festività di Ferragosto. I centri di calcolo mondiali avevano ampiamente delineato da giorni una sostanziale modifica dell’assetto barico in approssimazione alla festività clou dell’estate. A un promontorio possente di alta pressione subtropicale a cuore caldo, succederà, anzi sta già succedendo al Nord e parte del Centro, un cavo d’onda instabile di matrice atlantica che porterà aria completamente diversa, ...

Allerta Meteo - Estofex avvisa sul maltempo al Nord-Ovest : rischio di grandine di grandi dimensioni - forte vento e piogge intense : Allerta Meteo – La seconda settimana piena del mese di agosto inizia all’insegna del maltempo sul Nord Italia. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta di livello 2 sul Nord-Ovest dell’Italia e sull’estremo sud della Svizzera per grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e in misura minore, forti piogge. Livello 2 per l’Austria nordorientale e la Repubblica Ceca meridionale ed orientale per forti raffiche ...

Maltempo al Nord - allerta Meteo in Lombardia : nelle prossime ore in arrivo forti piogge e temporali : piogge e temporali interesseranno nelle prossime ore le regioni del Nord Italia, in particolare Valle d’Aosta, le aree alpine di Piemonte e Lombardia e successivamente del Veneto, con possibile interessamento anche delle pianure limitrofe. Il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi ...

Previsioni Meteo - l'Italia divisa in due - piogge e temporali al nord caldo africano nel centro sud : Roma - L'anticiclone si indebolisce ulteriormente sulle nostre regioni centro settentrionali, favorendo così l'ingresso di correnti più umide e instabili occidentali, pilotate da una depressione sul Mare di Norvegia e una seconda in avvicinamento dal medio Atlantico. Risveglio a tratti nuvoloso al centro nord che vedrà nel corso della giornata ancora qualche locale fenomeno. Entrando più nel dettaglio qualche ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “gialla” per piogge e temporali fino a stasera : La Sala operativa della protezione civile regionale della Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per piogge e temporali, anche di forte intensità: il maltempo dal pomeriggio di oggi interesserà l’area orientale, in particolare le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Pistoia, Prato e Siena. Il codice giallo è valido dalle 13 alle 21 di oggi. L'articolo Allerta Meteo Toscana: criticità “gialla” per piogge e ...