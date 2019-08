Tennis – McEnroe senza peli sulla lingua su Zverev | “sembra non riesca a concentrarsi! E’

Fonte : sportfair

(Di giovedì 22 agosto 2019) Johnha le idee chiare su Alexander: le sincere parole dell’exta Manca poco al quarto ed ultimo Slam della stagione: il 26 agosto partirà l’edizione 2019 degli US Open, dove si sfideranno tutti i miglioriti del mondo. Tra questi c’è anche Alexander, del quale ha recentemente parlato John. LaPresse/Actionpress “Sarebbe molto sorprendente che vada lontano agli Us Open, sembra che nona concentrarsi in campo per migliorare le sue prestazioni“, ha affermato ad Eurosport. “Ovviamente è un problema psicologico. Ha già realizzato molto nella sua carriera e non è ancora troppo vecchio per continuare a vincere. Ma non so se sia pronto emotivamente, mentalmente o fisicamente per questo in questo momento”, ha aggiunto, commentando le recenti controversie col suo ex allenatore Apey e la recente ...

