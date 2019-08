IL MATTINO – L’arrivo di Lozano spinge un calciatore azzurro verso la Ligue 1

Fonte : forzazzurri

(Di giovedì 22 agosto 2019) L’arrivo difavorirà la partenza di un. Ecco di chi si tratta L’arrivo dial Napoli libererà Adam Ounas. Secondo l’edizione odierna de Il, ilalgerino quasi sicuramente sarà ceduto in1 e il Nizza sembra il club favorito. Per il fresco vincitore della Coppa d’Africa servono si tratta di un affare da 25 milioni di euro: 3 milioni per il prestito e diritto di riscatto fissato a 22 al termine della stagione. Ancora incerto, invece, il futuro di Simone Verdi. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI POTREBBE INTERESSARTI: Le designazioni arbitrali della prima giornata di Seria A AFFARE ICARDI – Wanda Nara e ADL potrebbero incontrarsi a Capri Napoli irritato dalle azioni di disturbo della Juve per Icardi Messi rientra in Liga – Il Betis su Twitter: “Leo, non forzare, non c’è fretta” La cordata Vialli ...

