Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 22 agosto 2019)continua a rifiutare il, marifiuta? “A uno dei migliori luna-park per centravanti che esistano al mondo”, secondo Luigi Garlando sulladello Sport. Secondo la classifica degli assist infatti ilne ha collezionati 77, più di chiunque altro in serie A nella passata stagione.che all’Inter ha dovuto segnare approfittando di palle solitarie, con le giuste imbeccate che troverebbe apotrebbe mettere a segno valanghe di gol. E poi Mauro direbbe no ad Ancelotti che ha allenato più campioni di quantipossa contarne Gol a parte, Ancelotti, paterno, filosofico, emilianamente morbido sarebbe la convalescenza tecnica ideale per un ragazzo che è andato a sbattere in modo traumatico contro la spigolosità toscana di Spalletti e contro la porta in faccia di Conte. Pensate quanto abbia fatto bene a Pippo Inzaghi l’affetto di ...

armagio : @MarcoIaria1 @Gazzetta_it interessante. Una cosa che personalmente mi ha sempre stupito è la retrospettiva storica.… - napolista : Gazzetta: Cosa perde #Icardi rifiutando #Napoli Garlando spiega che il Napoli sarebbe un luna-park per centravanti… - PasqualeCatap12 : @Fraboys69 Stessa cosa che dice le gazzetta bha... -