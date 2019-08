Salvini:FI?Se governa con Pd,no con noi

"Chi va al governo con il Pd non va al governo con la Lega". Cosìsull'ipotesi che Forza Italia possa essere coinvolta in un governo istituzionale insieme ad altre forze politiche.Poi il leader leghista precisa:"Questo però non interesserebbe gli accordi locali e amministrativi.Siamo un partito autonomista". "Ritengo che la scelta sia tra un governo forte e omogeneo o il voto. Mi sembra che sia il presidente Mattarella in primis a escludere governini", aggiunge parlando con la stampa.(Di mercoledì 21 agosto 2019)