Crisi di governo | Zingaretti dopo la direzione di partito | “Pd unito | al Colle per

Crisi di governo - vi spiego perché io non credo più a questi politici : Io non credo a nessuno dei protagonisti della politica italiana, e mi dispiace perché vorrei tanto credere in qualcuno. Non dico che siano tutti uguali, le differenze le vedo, ma non riesco più a innamorarmi. Non riesco a esaltarmi per un bel discorso di Conte dopo 14 mesi, per Salvini che incita all'odio, per Zingaretti che non esiste, per Renzi che hanno resuscitato. Non ci riesco, mi dispiace.Continua a leggere