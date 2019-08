Il Blog delle Stelle | «Salvini inaffidabile» E elenca tutte le «giravolte»

M5s sul Blog pubblica l’elenco delle “capriole” di Salvini : “Non c’è tempo da perdere con chi si dimostra inaffidabile” : A pochi minuti dal discorso di Giuseppe Conte in Aula, i 5 stelle hanno deciso di pubblicare un post sul Blog delle Stelle con le dichiarazioni e i cambi di posizione di Matteo Salvini. Il messaggio di chiusura definitivo agli ex soci del Carroccio. “Il ministro Salvini, fra un comizio e un mojito, è alla ricerca di un “centro di gravità permanente” che, suggeriva Battiato, non gli faccia mai cambiare idea sulle cose e sulla gente”, ...

CR4 - La repubblica delle donne da mercoledì 30 ottobre 2019 su Retequattro (Anteprima Blogo) : Dopo i buoni risultati della scorsa edizione, Piero Chiambretti e la sua repubblica delle donne tornerà ad allietare le prime serate del mercoledì di Rete 4 anche per la stagione televisiva 2019/20 che scalpita per partire. TvBlog è in grado di rivelarvi alcune succulente anticipazioni sulla nuova serie.La prima news riguarda la data di partenza, la repubblica infatti riaprirà mercoledì 30 ottobre 2019 in prima serata subito dopo Stasera ...

Il Paradiso Delle Signore - Alessandro Terzigni e Gloria Radulescu a Blogo : "Tanto rispetto tra noi attori" (video) : A margine della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti Rai per la stagione 2019 - 20, abbiamo scambiato qualche battuta con Alessandro Tersigni, Gloria Radulescu e Roberto Farnesi (nel ruolo inedito di simpatico 'disturbatore') per provare a farci spoilerare qualche anticipazione sulla nuova stagione de 'Il Paradiso Delle Signore', da ottobre, al pomeriggio (dopo 'Vieni da me'), su Rai1.prosegui la letturaIl Paradiso Delle Signore, ...