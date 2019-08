Fonte : liberoquotidiano

(Di martedì 20 agosto 2019) Chiamateli "gli ultimi giapponesi gialloverdi", gli irriducibili del governo Lega-M5s. Neiconvulsi, subito dopo che Giuseppe Conte aveva di fatto chiuso a ogni speranza di sopravvivenza dell'esecutivo, retroscenisti e inviati parlamentari non possono non notare quattro senatori,

51fini : Giorgetti, Paragone e gli altri due. Nei minuti della crisi, il colloquio riservatissimo nella stanza chiusa ?… - Libero_official : Gli ultimi giapponesi gialloverdi. Clamoroso retroscena dal Senato: chi hanno beccato chiusi in uno stanzino… - AlvisiConci : @francocrosti1 @dvrgrz Buffagni e Paragone stanno trattando con Giorgetti e c. Non è finita. -