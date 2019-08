Fifa 20 | gameplay Volta Football con Bateson87 e ZwebackHD

Il gameplay di Fifa 20 si mostra per la prima volta in un video : EA ha mostrato per la prima volta il gameplay dell'atteso FIFA 20.Poco prima della finale della FIFA eWorld Cup, EA ha fatto giocare quattro influencer di FIFA una partita 2v2 tra Real Madrid e Liverpool.Il gameplay, che potete vedere nel video qui sotto inizia a due ore e 23 minuti, ma si tratta di un pareggio a reti inviolate, quindi non possiamo vedere alcun goal.Leggi altro...

Fifa 20 : Un video mostra il gameplay del nuovo simulatore calcistico : Durante la fase finale della FIFA eWrold Cup che si sta svolgendo a Londra EA Sports ha divulgato il primo video che mostra il gameplay di FIFA 20. La squadra dei campioni deuropa in carica del Liverppol e la plurititolata squadra spagnola del Real Madrid si affrontano in questo primo video ufficiale. Ricordiamo che la versione mostrata all’evento non è definitiva e potrebbe cambiare... Source

Fifa 20 Gameplay : le prime immagini in diretta il 4 agosto durante la Fifa eWorld Cup! : EA Sports ha annunciato attraverso i profili social che durante la diretta della fase finale della Fifa eWorld Cup, domenica 4 agosto, verrà mostrato in anteprima il Gameplay di Fifa 20! Sarà possibile seguire l’evento sui canali Twitch e Youtube ufficiali di EA Sports Fifa, a partire dalle 16 ora italiana Ricordiamo che Fifa 20 […] L'articolo Fifa 20 Gameplay: le prime immagini in diretta il 4 agosto durante la Fifa eWorld Cup! ...

Fifa 20 : Il primo gameplay sarà svelato il 4 agosto : EA Sports ha annunciato che domenica 4 agosto durante le finali della FIFA eWorld Cup mostrerà il primo gameplay del nuovo simulatore calcistico FIFA 20. Durante la presentazione potrebbero essere svelate anche alcune nuove icon che ritroveremo nel roster ufficiale della modalità FIFA 20 Ultimate Team. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Source

Fifa 20 : Pitch Notes #3 – Un’occhiata alle caratteristiche del gameplay : Oggi vogliamo approfondire alcune delle caratteristiche annunciate (e anche alcune non ancora svelate) che abbiamo introdotto in FIFA 20. Oltre alla correzione di alcuni problemi segnalati dalla community presenti in FIFA 19 (di cui abbiamo discusso in precedenza, molte delle nuove caratteristiche previste per FIFA 20 derivano da ulteriori feedback ricevuti dai vari esponenti della community di... Source

Fifa 20 : la fisica del pallone consentirà un gameplay più realistico : Il nuovo titolo di EA Sports, FIFA 20, avrà un certo numero di aspetti sicuramente migliorati rispetto ai capitoli precedenti. Tra questi vi è la fisica del pallone, ovvero il modo in cui la palla si muoverà nel gioco.La fisica del pallone in FIFA 20 comporterà il cambiamento completo del modo in cui la palla si muove e reagisce a giocatori, tiri e oggetti, incluso il campo. Questa nuova funzionalità si concentra sui passaggi, sui tiri e sullo ...

Fifa 20 : tutte le novità sul gameplay! : EA Sports sta pubblicando nel corso di questi mesi informazioni sul gameplay di Fifa 20 sottolineando come verranno risolti alcuni dei problemi più importanti rilevati in Fifa 19. Fifa 20 – Pitch Notes 1 Il primo articolo è stato pubblicato il 31 maggio, con largo anticipo rispetto al solito. Ecco il comunicato dettagliato! Ehi fan […] L'articolo Fifa 20: tutte le novità sul gameplay! proviene da I Migliori di Fifa.

Fifa 20 si mostra nel suo primo video gameplay : Se anche voi non vedete l'ora di vedere in azione l'attesissimo FIFA 20 allora forse vi farà piacere sapere che EA Sports ha recentemente pubblicato un nuovo video che mostra il gameplay del titolo sportivo.Nel video possiamo vedere star internazionali del calibro di Raheem Sterling (Manchester City) e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) mostrare le nuove funzionalità del titolo. Purtroppo però al momento la situazione finanziaria di EA ha subito ...

Fifa 20 : Video dedicato alle novità del gameplay : EA Sports tramite il propri canali ufficiali ha divulgato un Video che mostra tutte le novità del gameplay che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook e Twitter per altre notizie e informazioni. Source

Tutte le novità di Fifa 20 dopo il caso Juve : dal gameplay a Volta Football : Sono davvero tante le novità di FIFA 20 promesse dagli sviluppatori di EA Sports dal palco dell'E3 2019. Anche quest'anno, Electronic Arts ha tenuto la sua tradizionale conferenza in occasione della fiera losangelina, approfittandone per presentare a stampa e grande pubblico l'evoluzione delle sua celebre simulazione calcistica. Il nuovo FIFA, in uscita il prossimo 27 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch, è tornato poi ...

