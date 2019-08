Geolocalizzazione | l’Italia è  in ritardo Polemica sul 112 Simon poteva salvarsi

Escursionista morto in Cilento : “insostenibile” il ritardo dell’Italia nei sistemi di Geolocalizzazione : E’ “insostenibile” il ritardo dell’Italia nei sistemi di geolocalizzazione sul territorio, prevista come obbligatoria dalla legislazione europea, che impone a tutti gli stati membri di garantire la localizzazione di chi chiama i numeri di emergenza per chiedere soccorso. Questa, in sintesi, la denuncia del presidente nazionale della Società Italiana Sistema (Sis) 118 Mario Balzanelli, riguardo alla vicenda ...