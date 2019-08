Ciclismo su pista | Mondiali juniores Francoforte 2019 | bronzo per Matteo Bianchi nel

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Eleonora Gasparrini d’argento nell’omnium : Arriva, nella terza giornata dei Mondiali junior su pista 2019, in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania) la seconda medaglia della spedizione italiana: dopo l’oro del quartetto di inseguimento a squadre, ecco l’argento di Eleonora Gasparrini nell’omnium. Prova eccellente per la giovanissima velocista tricolore: il primo posto nello scratch per partire a tutta, poi una gara regolare che le è valsa 114 punti, ...

Non c'è nessun miracolo dietro al primo oro dell'India ai mondiali junior di Ciclismo su pista : Quando nel 2010 l'India ospitò i Giochi del Commonwealth rischiò di fare una figuraccia. Ritardi nei lavori, impianti sistemati alla bell'e meglio per permettere lo svolgimento delle gare, una vagonata di polemiche che rischiò di far saltare tutti i vertici dello sport indiano. Jugaad era la parola

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : l’Italia femminile è oro nell’inseguimento a squadre! : Quattro i titoli assegnati oggi nella seconda giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: risuona l’inno di Mameli a Francoforte, in Germania, grazie al quartetto femminile dell’inseguimento a squadre, che si mette al collo la medaglia d’oro. Nell’inseguimento a squadre femminile è un epilogo da brividi a consegnare oro e titolo iridato alle azzurrine: Giorgia Catarzi, Camilla Alessio, Eleonora Camilla Gasparrini ...

Ciclismo su pista - Mondiali Juniores 2019 : azzurre prime nelle qualifiche dell’inseguimento a squadre. Lara Crestanello settima nello scratch : Sono iniziati oggi a Francoforte (Germania) i Mondiali Juniores 2019 di Ciclismo su pista. In questa prima giornata di gare sono stati assegnati tre dei ventidue titoli in palio in questa rassegna iridata giovanile. Andiamo quindi a scoprire tutti i risultati odierni. Partiamo dall’inseguimento a squadre, dove al femminile l’Italia timbra il miglior tempo nelle qualifiche. Il quartetto formato da Camilla Alessio, Sofia Collinelli, Eleonora ...

Altro che Ciclismo! Agli Europei la sfida è tra… auto : ammiraglie come Verstappen e Leclerc - clamoroso fuori pista [VIDEO] : Agli Europei di ciclismo 2019 una sfida che ricorda le battAglie in pista tra Leclerc e Verstappen: ammirAglia norvegese clamorosamente fuori pista E’ in corso in Olanda, ad Alkmaar la prova elite uomini degli Europei di Ciclismo 2019. Diversi italiani in gara, tra cui il campione in carica Trentin ed Elia Viviani, ma a circa 70 km dal traguardo finale ad attirare l’attenzione è stato un curioso episodio. Gli Europei di ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores 2019 : i convocati dell’Italia. Spiccano i nomi di Andrea Piccolo e le azzurrine nel quartetto : Tutto è pronto per i Mondiali su pista riservati alla categoria juniores a Oder (Germania). Dal 10 al 19 agosto il Velodromo Oderlandhalle di Oder nei pressi di Francoforte (Germania) ospiterà la rassegna iridata di categoria. La manifestazione scatterà in terra tedesca a giorni e vedrà al via una Nazionale Italiana davvero carica di aspettative, pronta a puntare in grande. Il team azzurro con ai vertici i commissari tecnici Edoardo ...

Ciclismo - Europei Pista U23 – Oro per la coppia Balsamo-Paternoster : bronzo Colinelli-Gasparrini : Le due coppie azzurre conquistano rispettivamente primo e terzo posto nella prova Madison Under 23 e Juniores: Italia 4ª nel medagliere per Nazioni vinto dalla Germania Anche l’ultima giornata di gare dei campionati Europei Pista juniores e U23 porta soddisfazioni alla trasferta azzurra. Un oro nel madison donne U23 con la coppia Balsamo-Paternoster ed il bronzo dalle juniores Collinelli-Gasparrini sempre nel Madison, portano il ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gent 2019 : oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster nella madison! : Chiusura col botto per l’Italia agli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista terminati oggi a Gent, in Belgio: nella madison under 23 femminile oro per Elisa Balsamo e Letizia Paternoster, che raccolgono 37 punti e mettono in fila Polonia (23) e Russia (21). L’altra medaglia di giornata è di bronzo ed arriva nella stessa specialità dalle Juniores Sofia Collinelli ed Eleonora Camilla Gasparrini, terze alle spalle della Gran ...

Ciclismo su pista - Europei juniores 2019 : Lorenzo Gobbo trafitto da un listello di legno - polmone perforato! Bruttissimo incidente a Gand : Incredibile incidente agli Europei juniores e Under 23 di Ciclismo su pista che si stanno disputando a Gand (Belgio). Lorenzo Gobbo è stato letteralmente trafitto da un grosso listello di legno che gli ha perforato il polmone sinistro. Lo sfortunatissimo atleta, 16enne brianzolo tesserato per il GB Junior Team, è caduto durante lo scratch e questo listello lungo oltre mezzo metro ha attraversato il lato sinistro del busto, dalla schiena ...

Ciclismo su pista - Europei Junior/U23 Gand 2019 : Matilde Vitillo d’oro nella corsa a punti - Miriam Vece d’argento sui 500 metri : Sorridono ancora all’Italia gli Europei Junior/Under 23 di Ciclismo su pista in corso di svolgimento a Gand, in Belgio: nella penultima giornata di gare per gli azzurrini oro di Matilde Vitillo nella corsa a punti Junior femminile ed argento di Miriam Vece nei 500 metri a cronometro Under 23 femminile. nella corsa a punti Junior femminile l’azzurrina Matilde Vitillo vince con 32 punti, essendo l’unica in grado di incamerare un ...

Ciclismo – Campionati Europei su pista Jrs/U23 - splendido oro per Matilde Vitillo nella corsa a punti : Continua ad arricchirsi il bottino azzurro ai Campionati Europei pista Juniores e Under 23 Bellissimo oro per la junior Matilde Vitillo nella corsa a punti di categoria. Un titolo conquistato con grande strategia di gara che l’ha vista vincere due volate su otto e tagliare il traguardo dell’ultimo sprint al terzo posto. Ma il suo oro è stato sigillato quanto l’azzurrina ha conquistato un giro e ben 20 punti in più sulle ...

Ciclismo su pista - Europei juniores e under 23 2019 : oro Gasparrini - bronzo Vece. Bruttissimo infortunio per Gobbo : Quarta giornata per quanto riguarda i Campionati Europei su pista under 23 e juniores in corso di svolgimento al velodromo Eddy Merckx di Gent (Belgio). Arrivano altre due medaglie ed una brutta notizia in casa Italia. Partiamo dallo sfortunatissimo Lorenzo Gobbo: impegnato nell’omnium maschile juniores, l’azzurrino è finito a terra, rompendo una parte del Velodromo, dalla quale è fuoriuscita una stecca di legno che gli ha letteralmente ...

Ciclismo su pista – Europei Jrs/U23 : Gasparrini d’oro nell’omnium - bronzo per Vece : Splendido Oro di Gasparrini nell’omnium agli Europei Jrs/U23, Vece di bronzo La quarta giornata di competizione continentale su pista, juniores e U23 in corso di svolgimento in Belgio, regala all’Italia nell’ordine: uno splendido bronzo di Miriam Vece nella velocità individuale donne U23 ed un entusiasmante oro nella disciplina olimpica dell’Omnium per donne juniores con Eleonora Gasparrini che domina il torneo. 4 ...