22 fumatori di sigarette elettroniche ricoverati in ospedale | ma la causa non è chiara

Fonte : wired

(Di mercoledì 14 agosto 2019) (foto: Toshiro Shimada/Getty Images) Dodici casi nel Wisconsin, sei nell’Illinois e quattro nel Minnesota, per un totale di 22: è questo l’ultimo bilancio, che potrebbe essere ancora da aggiornare, sul numero di ricoveri ospedalieri per difficoltà respiratorie (talvolta anche gravissime) registrati negli Stati Uniti nelle ultime settimane, tutti collegati a una stessa sintomatologia. Una piccola epidemia sulle cui cause restano ancora moltissimi punti da chiarire, con l’unico forte indizio che tutti i pazienti sono accomunati dall’esseredi, riconosciute anche dai diretti interessati come la– per qualche ragione – della comparsa dei sintomi. In tutto il Midwest statunitense la notizia sta suscitando scalpore anche perché molti deisono giovani o giovanissimi, soprattutto teenager. In questa fascia d’età, ...

