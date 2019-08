Hockey prato femminile | Europei Pool B 2019 | Italia spettacolare | Austria distrutta Si

Fonte : oasport

(Di venerdì 9 agosto 2019) Era l’obiettivo minimo ed è stato raggiunto senza particolari patemi. L’dell’sutorna nel gotha europeo: nella manifestazione continentale diB, infatti, la Nazionale guidata da Roberto Carta si è imposta per 4-0 sull’nella semifinale, agguantando il pass per la massima serie (quella che comprende le migliori otto squadre del Vecchio Continente). Risultato importante anche in chiave ranking, verso gli spareggi olimpici. Mai in discussione l’obiettivo tricolore: Tiddi e compagne in quel di Glasgow dall’inizio del torneo si sono disimpegnate al meglio. Oggi dominio vero e proprio: reti siglate da Pessina, Singh, Vynhoradova e Munitis, ma da sottolineare è anche la prova corale, con la difesa perfetta, mai in difficoltà.4-0 (0-0; 2-0; 1-0; 1-0) Reti: 16’ Pessina (C), Singh (A); 35ì Vynhoradova ...

