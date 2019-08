Manda un curriculum scrivendo blablabla e viene assunto a tempo indeterminato

Fonte : baritalianews

(Di giovedì 8 agosto 2019) Un ragazzo francese, Julien Chorier di 24 anni era stanco dire tantie non essere mai considerato da nessuno. Il ragazzo, laureato in management alla Kedge Business School di Bordeaux, specializzata nella gestione delle industrie creative, con il massimo dei voti, nonostante le sue capacità, non veniva considerato da nessuna azienda. Un giorno ha deciso di scrivere undiverso dal solito: ha messo i dati più importanti e per il resto ha scritto solo blabla. E’ lui stesso a raccontare: “Ero stanco di scrivere sempre la stessa cosa, utilizzare la stessa lettera standardizzata ogni volta che cercavo un lavoro. Con un amico siamo giunti alla conclusione che le aziende non sprecano di certo tutto ila loro disposizione per leggere ogni singola candidatura. Ecco quindi come ho preso la mia decisione, lasciare solo le parti importanti e sostituire il resto con ...

