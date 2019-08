Aprite Google Maps | Live View è qui | la navigazione in AR disponibile per tutti

Aprite l’app di Google One - potreste avere un Google Home Mini in regalo : Ultimamente gli altoparlanti Google Home Mini sono stati protagonisti di varie offerte, ma ora gli utenti di Google One possono ottenerli gratuitamente come già accaduto negli ultimi mesi. L'iniziativa è apparsa sull'app Google One per gli utenti abbonati al servizio di archiviazione sul cloud che hanno la possibilità di ottenere il dispositivo gratis senza costi di spedizione. L'articolo Aprite l’app di Google One, potreste avere un ...