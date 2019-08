Uccide il padre a coltellate e scappa | rintracciato e arrestato

La lite in strada - poi l'accoltellamento : marocchino Uccide il padre e fugge : Federico Garau I rapporti tra i due erano da tempo tesi: durante la serata di ieri l'ennesima violenta discussione, al termine della quale il 26enne ha colpito a morte il padre prima di fuggire e far perdere le proprie tracce Una furiosa lite tra stranieri alle Capanne di Montignoso (Massa Carrara) si conclude con l'accoltellamento e l'uccisione di uno dei due contendenti. L'omicida, il 26enne Moassin Buden, è riuscito a fuggire ed a ...

Uccide leone e posta la foto. La figlia lo scopre : “È orribile - tu non sei più mio padre” : Stavolta a fare la ramanzina è stata la figlia. È successo infatti ad una ragazza di 19 anni, che dopo aver visto le foto in vacanza dei suoi genitori, ha deciso di dirgliene quattro. Lo scatto, pubblicato sui social ostentando forza e divertimento era uno dei tanti in cui si vede un leone ucciso e i suoi assassini dietro, con fucile in mano. Stavolta addirittura ripresi in un amorevole bacio. Eccolo qui l’amore che trionfa sulla natura. E sulla ...

Uccide padre - fratello e altre due persone in strada : Los Angeles, 26 lug. (AdnKronos/Dpa) – Un ventiseienne di Los Angeles ha aperto il fuoco la notte scorsa nella casa della sua famiglia Uccidendo il padre, il fratello e ferendo la madre. Poi si è dato alla fuga e in un distributore di benzina ha ucciso un’altra donna e poi un uomo che viaggiava a bordo di un autobus. La polizia, che ha alla fine catturato Gerry Dean Zaragoza, ancora non ha stabilito il movente del killer. ...

Padre Uccide la figlia di 16 mesi nel Napoletano : «Così ha distrutto due famiglie» : I familiari non ci hanno ancora parlato. Salvatore Narciso si è chiuso in un silenzio impenetrabile e non ha versato una lacrima. Quando è arrivato all?ospedale Cardarelli, il suo...

Legnano - Uccide padre a coltellate e confessa/ "Mi diceva di trovarmi un lavoro" : Legnano, uccide padre con almeno 10 coltellate e confessa omicidio, consegnandosi alla polizia senza opporre resistenza. "Mi diceva di trovarmi un lavoro".

Bimba di due anni uccisa a coltellate - arrestato il padre : dopo il delitto aveva tentato di Uccidersi : È stato arrestato per omicidio Jacob Danho Kouao, l’ivoriano di 27 anni che nel pomeriggio di ieri a Cremona ha ucciso la figlia Gloria di 2 anni, a coltellate. L’uomo è in pericolo di vita, dopo le ferite che si è provocato tentando il suicidio....

