Su Facebook tanti vip invitano a investire in Bitcoin Future | ma è una truffa

Fonte : wired

(Di lunedì 5 agosto 2019) alcuni esempi dei postsponsorizzati sufonte: (screnshot da) Il mondo delle truffe digitali è sempre più sofisticato. Uno degli ultimi espedienti riguarda post sponsorizzati che compaiono sul news feed degli utenti die promuovono finti investimenti finanziari di alcuni vip, che durante un programma tv avrebbero consigliato ai telespettatori diin. Ma si tratta di una, come ha potuto appurare Wired. I post rimandano a siti non sicuri che tentano di persuadere l’utente ad aderire a, denunciato da molti utenti online come un raggiro e per nulla legato alle attività di investimento in. LaLe pubblicità ingannevoli hanno sfruttato l’immagine (senza consenso) di personaggi famosi dello spettacolo, dell’economia e della politica (che non sono coinvolti nella faccenda). Wired ha ...

matteosalvinimi : Non sanno piú cosa inventarsi! Il signor Stephen Ogongo ha affermato di aver ottenuto la rimozione di post pubblic… - BarillariM5S : E' accaduto un fatto gravissimo. La maggioranza PD ha bocciato i nostri atti a favore della lotta contro i TUMORI.… - dellorco85 : Il @Mov5Stelle propone l’istituzione di un fondo per le convenzioni con le aziende di trasporto locale, taxi e Ncc… -