Giustizia | il ministro Bonafede | “La Lega vuole la separazione delle carriere? Non

Giustizia - ministro Bonafede su Csm : “Sul sorteggio non si torna indietro” : “La riforma della Giustizia dovrebbe andare in consiglio dei ministri la prossima settimana”. Lo annuncia il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede che durante la trasmissione Omnibus su La7 che conferma che per eleggere i togati del Consiglio superiore della magistratura sarà utilizzato il sorteggio. Un metodo per “cercare di togliere la magistratura dalle grinfie delle correnti. Io sono aperto al dialogo con l’Anm ma su questo non ...

Minori - il ministro della Giustizia Bonafede istituisce squadra per protezione : “Domattina firmerò l’atto con cui istituirò al ministero una squadra speciale di Giustizia per la protezione dei bambini. L’obiettivo è fare in modo che il sistema Giustizia possa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati. Tutti gli operatori dovranno sentire il fiato sul collo da parte della magistratura che effettuerà i controlli. Il primo passo sarà una banca dati omogenea che attualmente ...

"Borrelli mi definì il migliore ministro della Giustizia. Non entrò in politica per coerenza" : "Con me è sempre stato cortese, disse che ero stato il miglior ministro della Giustizia, poi aggiunse assieme al suo amico Giovanni Maria Flick". L'ex ministro socialista, Claudio Martelli, ricorda in un'intervista all'Agi un aneddoto dell'ex capo del Pool di Mani Pulite, Francesco Saverio Borrelli, morto oggi a Milano. Martelli è stato uno dei protagonisti della prima Repubblica, abbattuta dalle inchieste del Pool. Negli ...

Il ministro della malaGiustizia : Matteo Salvini si è inferocito per la sentenza della magistratura agrigentina favorevole a Carola Rackete, si voleva sostituire ai giudici e alla polizia, invece è restato con un pugno di mosche. Il suo attacco alla magistratura, che avrebbe emesso una sentenza politica “vergognosa” si commenta da s

Il Ministro della Giustizia Sommaria : Il Ministro della Giustizia Sommaria stasera ha aggiunto al suo cumulo di cariche anche quella di giudice: ha fatto l’istruttoria su Facebook, ha condotto le sue indagini (“mi sono riguardato le dichiarazioni dei finanzieri che hanno rischiato di essere speronati”) ed emesso la sua sentenza. Carola Rackete, appena rilasciata perché il gip di Agrigento Alessandra Vella non ha convalidato l’arresto, è ...

Regeni - ministro Lavoro Egitto : “Omicidio ordinario - può succedere anche in Italia”. Ma con al-Sisi Giustiziate 144 persone : L’uccisione di Giulio Regeni a Il Cairo, nel gennaio 2016, è stato “un omicidio ordinario”. Le parole pronunciate dal ministro del Lavoro egiziano, Mohamed Saafan, alla sessione della Conferenza internazionale del Lavoro in corso a Ginevra e riportate dal portale arabo al-Bawaba riportano la vicenda indietro nel tempo. A quando il governo egiziano non era disposto a percorrere altra strada se non quella della criminalità ...

Csm - il ministro della Giustizia Bonafede : “Alzare un muro che tenga distante la politica dalla magistratura” : “Io non entro nel merito di decisioni che non mi competono, ma come ministro della Giustizia ho due compiti: quello di iniziare le azioni disciplinari (cosa che ho fatto nei confronti di alcuni consiglieri) e quello di avviare un pacchetto di norme che impediscano il ripetersi di fatti come quelli emersi. La penso esattamente come il presidente della Repubblica: è necessario cambiare le regole per voltare pagina. Lo dico più chiaramente: ...