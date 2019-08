Wanda Nara è incinta?

Fonte : blogo

(Di domenica 4 agosto 2019) Dall'Argentina rimbalza una voce secondo la qualesarebbe. La showgirl argentina, una star in patria, ha avuto tre figli dal calciatore Maxi Lopez, mentre altri due li ha avuti da Mauro Icardi. Proprio il secondo starebbe per diventare papà per la terza volta.La donna ha twittato qualche giorno fa "Soy muy feliz", facendo insospettire gli utenti. Successivamente, ha pubblicato una Instagram Stories con un'acqua minerale, rappresentando per molti un ulteriore indizio. Peraltro, la gravidanza arriverebbe in un periodo complicato per entrambi.? 04 agosto 2019 21:48.

