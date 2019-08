Di Battista | “Salvini? Non capisco perché mi attacchi sul personale | si ubriacasse”

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini trovi soldi per le forze dell’ordine non per il Tav. I figli dell’impero Usa paghino tutto in Italia” : “È assurdo dividersi su tutto”, anche perché ad ogni spaccatura “c’è qualcuno che esulta davvero”. Alessandro Di Battista interviene nel dibattito sull’omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega, ucciso a Roma mentre era in servizio, e chiede ai politici di smetter di “commentare ogni cosa” e “propongano soluzioni, non opinioni”. In primis, il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ...

Carabiniere ucciso - Di Battista : “Salvini aumenti stipendi alla polizia - non regali milioni al Tav” : Riguardo alla vicenda del Carabiniere ucciso a Roma, secondo il pentastellato Alessandro Di Battista, se gli italiani fossero un popolo unito, direbbero basta alle polemiche della politica sul caso, chiederebbero a Salvini di usare i centinaia di milioni di euro che intende regalare alla Tav o a Radio radicale per aumentare gli stipendi alle forze dell'ordine, e infine pretenderebbero che "che i responsabili dell’omicidio paghino tutto in Italia ...

Fondi russi alla Lega - Di Battista all’attacco : “Salvini è bugiardo - la sua difesa è ridicola” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, attacca il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, sulla questione dei presunti Fondi russi alla Lega: "Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso russia-Savoini è ridicola)”, scrive Di Battista in un post in cui si concentra soprattutto sulla questione migranti.Continua a leggere

Di Battista : “Salvini bugiardo” : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Da qualche giorno non si sta parlando di ong. Lo ‘show’ dell’immigrazione dove tutti – da destra a sinistra – recitano la loro parte costringendo gli africani al ruolo di comparsa, per qualche ora si è fermato. Oltretutto Salvini il bugiardo è impegnato a mentire (la sua difesa sul caso Russia-Savoini è ridicola)”. Lo scrive su Facebook Alessandro Di ...

Di Battista : “Salvini pensa al proprio tornaconto - non so se il governo durerà” : «Il governo dura? Non lo so: perché vedo Salvini che provoca tutti i giorni. E sono convinto che nella sua logica ci sia l’idea di mandare tutto all’aria per mero tornaconto personale». Dalla Sicilia, in un momento delicatissimo nei rapporti tra M5S e Lega, arriva il nuovo attacco alla Lega di Alessandro Di Battista. Il frontman del M5S torna sul p...

Di Battista : “Salvini sempre più berlusconizzato - si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene” : “Matteo Salvini si berlusconizza ogni giorni di più. Ora si farà i trapianti e metterà i tacchi. A me non sta bene”. A dirlo, a Catania per Rousseau City Lab, l’ex deputato del M5s, Alessandro Di Battista. Che ha aggiunto: “Il governo dura? Non lo so. Il leader della Lega provoca“. Di Battista: “Sinistra ha smantellato stato sociale più della destra, M5s cerca di ricostruirlo” ...