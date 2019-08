Fonte : caffeinamagazine

(Di domenica 4 agosto 2019) Il periodo oscuro è alle spalle. Valentina Dallari sta combattendo la sua battaglia che, nei mesi scorsi, lpha costretta ad affrontare il mostro dell’anoressia. Una guerra ancora aperta che Valentina Dallari sta vincendo con carattere, forza e determinazione, grazie anche ai suoi fan. Fan i quali . L’ex partecipante a Uomini e Donne ha annunciato una grande novità sulla sua pagina Instagram, presentando il suo libro di prossima uscita. Si chiama “Non mi sono mai piaciuta” e, se nel fare questo collegamento non si commettono errori, risulta facile immaginare che il libro racconterà, in parte o completamente, proprio il rapporto della Dallari con la sua immagine. Un punto debole che in passato l’ha portata a soffrire di gravi problemi di anoressia. Con grande gioia e soddisfazione ha confessato ai suoi fan l’emozione di queste ore: “Mi manca il respiro ...

GiannaNannini : Nuotando in mare “controcorrente' mi sono scontrata con una medusa viola, la puntura è stata bestiale bestiale, in… - Noovyis : (“Devo dirvi una cosa”. L’ex tronista sorprende i fan, sui social i commenti si sprecano: “Evviva!”) Playhitmusic… - celestinoceles7 : RT @MinervaMcGrani1: -