Reggio Calabria | sequestrate 1800 piante di cannabis | le innaffiavano grazie all’allaccio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 1 agosto 2019) Una piantagione dioccultata all’interno di un fitto canneto che, in alcuni punti raggiungeva i 5 metri di altezza ed era particolarmente difficile da raggiungere anche a piedi. E un ingegnoso e automatizzato impianto idrico di irrigazione a goccia, costituito da 2 chilometri di tubi in pvc, abusivamente allacciato alle tubazioni della fornitura dell’acqua potabile comunale. È quanto ha scoperto la Guardia di Finanza a Bovalino, in provincia di. Ledidi tipo misto tra indica e skunk, frutto delle linee genetiche di Messico, Colombia e Afghanistan, è stata sequestrata e poi distrutta. L’insieme delle, trovate sul greto del fiume Careri e di altezza variabile dai cinquanta centimetri a un metro e settanta, avrebbero consentito di ricavare oltre 900 chilogrammi di sostanza stupefacente. Completato il ciclo di ...

