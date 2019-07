Armi di seduzione | le tre più potenti per accendere il desiderio

Fonte : dilei

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Intrigante come poche cose della vita, il gioco della, per essere efficace, deve seguire alcune regole. La principale riguarda la conoscenza dellemigliori peril. In primo piano troviamo senza alcun dubbio l’aspetto fisico. Parliamoci chiaro: elogiare la bellezza interiore è importante, ma l’impatto visivo è il fattore che dà il via all’attrazione. Il modo in cui si gestisce questa freccia del proprio arco è profondamente legata alla personalità. Se, per esempio, si tende a mettere in primo piano semplicità e immediatezza in tutto, si può optare per un look acqua e sapone (sono tantissimi gli uomini che prediligono l’aspetto naturale nelle proprie potenziali partner). Se invece si ha intenzione di puntare sul proprio lato fatale, nessuno vieta di presentarsi all’appuntamento osando un dettaglio super hot come il rossetto ...

ludotecaa : 'per alzare le braccia senza più timori' 'farle diventare nuove armi di seduzione' Ma datevi una calmata. - Domballoon : @MadeInNaplesMiN @TeamQLASH Ritiro le armi di seduzione ???? - magubalik : Le mie armi di seduzione. -