La sorellina di 7 mesi è intrappolata sotto le macerie | la piccola di 5 anni muore per

(Di sabato 27 luglio 2019) Due bambine tra ledi un edificio colpito da un raid aereo nel Nord-Ovest della Siria, con la più grande, Riham, 5, schiacciata da un blocco di cemento, che tiene per la maglia la più, Touka, sette, sospesa a diversi metri dal suolo. Più in alto, il padre disperato che cerca di raggiungerle portandosi le mani sulla testa. L’immagine è stata scattata dal fotografo Bashar el-Sheikh, dell’emittente locale SY24, e rilanciato anche dalla Bbc. Riham morirà, ma Tuqa resta nelle immagini attaccata alla sua mano. La fotografia è stata scattata mercoledì scorso ad Ariha, nella provincia di Idlib, dopo un bombardamento. Le due sorelle sono cadute dall’edificio poco dopo la scatto: portate in ospedale, Riham è morta poco dopo, mentre Touka è “in terapia intensiva per trauma cranico”, ma “le sue condizioni sono stabili”, ha detto alla ...

