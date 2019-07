Fonte : huffingtonpost

(Di venerdì 26 luglio 2019) 150 morti in mare sono una ferita profonda, sono una atrocità che non possiamo consentirci.Quei morti ci dicono il decadimento della società europea, ci dicono chesmarrendo il senso della dignità umana. Dobbiamo reagire, fermare questo squallore, colpire il cinismo e latà di chi ci governa, dobbiamo mobilitare le coscienze.Bisogna promuovere una grande manifestazione che renda onore a quei morti, che dica no a tutte le scelte scellerate del governo, che smuova l’Europa a ripristinare i salvataggi in mare, a costruire i corridoi umanitari, a realizzare una efficace politica di accoglienza e a mostrare finalmente un po’ di solidarietà europea a partire dalla definizione di una politica di pace verso la Libia.Bisogna convocare una Conferenza per costruire una nuova legge quadro sull’immigrazione, coinvolgendo quella ...

HuffPostItalia : Stiamo diventando disumani - proscimmia : RT @CucchiRiccardo: Stiamo diventando indifferenti. E chi prova a non esserlo è azzannato. #naufragio - Paolo18030138 : RT @CucchiRiccardo: Stiamo diventando indifferenti. E chi prova a non esserlo è azzannato. #naufragio -