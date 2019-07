Universo Corto | la rassegna di cortometraggi ha un presidente di giuria d’eccezione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) 24metraggi in concorso e undi: Robert Zemeckis. Dodicesima edizione percon il botto. Dal 24 al 27 luglio 2019 a Tuscania (Viterbo) il festival ideato dall’associazione Giovani Persone, e con un concorso dedicato agli studenti universitari e post universitari iscritti a scuole di cinema (con qualche propaggine che nel tempo si è allargata ai “giovani” cineasti), fa il pieno di visioni documentarie, d’animazione, video arte, drammi e commedie nel bel parco della Torre di Lavello. Nessuna preclusione formale o di stile. Solo una durata massima che non deve andare oltre i 15 minuti. Il grande regista americano, premio Oscar, autore di cosucce così come Forrest Gump e Ritorno al futuro, in compagnia della moglie Leslie Harter Zemeckis, deciderà quale tra i 24 titoli sarà il vincitore. Tra questi sbuca un over quota, Pippo Mezzapesa con La ...

