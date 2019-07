Oscar Damiani | “Pépé ha una progressione devastante ma riuscirà ad adattarsi al calcio

Fonte : ilnapolista

(Di martedì 23 luglio 2019) Sul Corriere dello Sport il parere disu Nicolas Pépé. L’ex attaccante del Napoli oggi procuratore ed esperto difrancese, racconta di un giocatore molto forte, la cui principale qualità è la. “E’ un esterno di attacco che, nel 4-2-3-1 di Ancelotti, può giocare sia a destra che a sinistra. Ha leve lunghe, è capace di sfuggire agli avversari, risulta imprendibile nell’uno contro uno. Fisicamente è messo bene, segna tanto e può crescere ancora”. Nell’ultima stagione il 24enne ha segnato 22 gol col Lille, e messo a punto 11 assist. C’è però un dubbio. Pepè ha bisogno di spazi per dare il meglio di sé, adora i contropiede.adalitaliano? “Lui è velocissimo in campo aperto e in Italia andrebbe a confrontarsi in un campionato diverso, con difese spesso chiuse. Ma le sue qualità sono fuori discussione. Molti giocatori provenienti ...

